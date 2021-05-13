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İsrailli büyükelçinin zor anları! Bunu hiç beklemiyordu

BBC'de bir programa katılan İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, muhabir Emily Maitlis'in soruları karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 13:48:00 -

İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, BBC'de katıldığı canlı yayında zor anlar yaşadı. Hotovely, sorular karşısında Filistinlilere yönelik kanlı saldırıları savunmaya çalıştı.

BBC muhabiri Emily Maitlis, "Ateş açtığınızda çocukların öldüğünü neden kabul etmiyorsunuz? Neden camilere ateş açıyorsunuz?" diye sordu.

İsrailli büyükelçi, dünyanın gözü önünde yaşanan kanlı saldırıları, "Çocuklara ateş açmıyoruz. Çocuklarımızı, öldürmeye çalışan radikal bir terör örgütünü hedef alıyoruz" diyerek aklamaya çalıştı.

Filistinli çocuklar için "hedef" dedi

Hotovely, Filistinli çocukları "hedef" olarak kabul ettiklerinin itirafını yaptı.

Bunun üzerine BBC sunucusu, "Camilere ateş açtınız. İbadet eden insanlara; toma, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ettiniz. Bunun bir saldırı olduğunu kabul etmeniz lazım" karşılığını verdi.

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