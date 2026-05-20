İsrailli bakanlar birbirine girdi! “Bu utanç verici gösteride bilerek ülkeye zarar verdin!”

Ben Gvir’in kudurmuş gibi etrafındaki korumalarla hukuksuz bir şekilde alıkonulan gönüllülerin üzerine yürüyüp hakaret ettiği görüntüleri paylaşan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “Bu utanç verici gösteride bilerek ülkeye zarar verdin ve bu ilk kez değil. Birçokları tarafından yapılan İsrail askerlerinden Dışişleri Bakanlığı çalışanlarına ve daha birçok değerli insana kadar- muazzam, profesyonel ve başarılı çabaları hiçe saydın. Hayır, sen İsrail'in yüzü değilsin” şeklinde tepki gösterdi.

Gideon Saar’ın paylaşımına fanatik siyonistler tepki gösterirken, dünyanın pek çok ülkesinden yorum yazan sosyal medya kullanıcıları ise Saar’ı faşistler ve insanlık düşmanlarıyla dolu Netanyahu kabinesi üyesi olarak yazdıklarının inandırıcı olmadığını söylediler.