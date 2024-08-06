  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koskoca bir doğalgaz yalanı! Herkesi göz göre kandırdılar

Kim haksız diyebilir şimdi bu yoruma! Hakan Fidan'ın İsrail sözleri gündem oldu!

Arap basını, Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili sarf ettiği gizli konuşma ortaya çıkardı: Savaşa girecekler

Listeye Türkiye damgası! Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu

Zarar artıyor! Sektör durma noktasına geldi!

O karar, Cem Küçük'ü resmen çılgına çevirdi! Burası muz cumhuriyeti değil, burunlarının sürtülmesi iyi oldu

Elinizi çabuk tutun! Hatta koşarak gidin: Bunu yapan emekli maaşını yüzde 30 fazla alıyor

Yaşadığınız il ve memleketiniz kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin suç haritası

Instagram yavaş yavaş yola geliyor! Türkiye masaya yumruğunu vurdu

Dolar ile ilgili dikkat çeken çıkış!
Gündem İsrailli bakandan alçak suikast çağrısı! 'Ortadan kaldırılmalı'
Gündem

İsrailli bakandan alçak suikast çağrısı! 'Ortadan kaldırılmalı'

Yeniakit Publisher
2024-08-06 21:39:00 -
İsrailli bakandan alçak suikast çağrısı! 'Ortadan kaldırılmalı'

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, alçak bir çağrıda bulundu. Siyonist bakan, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi çağrısında bulundu.

İsrailli Bakan, Nasrallah'ın İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye'de öldürdüğü Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün ölümünün 7'nci günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı.

Smotrich sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail, Nasrallah’a cevap vermemeli. İsrail Nasrallah’ı ortadan kaldırmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, İsrail'in 30 Temmuz'da Beyrut'a düzenlediği saldırıya misillemeyi tek başlarına ya da İran destekli diğer gruplarla yapacaklarını belirtmişti.

Hizbullah'a destek verip katil İsrail'e savaş ilan ettiler
Hizbullah'a destek verip katil İsrail'e savaş ilan ettiler

Dünya

Hizbullah'a destek verip katil İsrail'e savaş ilan ettiler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hizbullah'tan Heniyye'nin şehadeti sonrası direniş mesajı!
Hizbullah'tan Heniyye'nin şehadeti sonrası direniş mesajı!

Gündem

Hizbullah'tan Heniyye'nin şehadeti sonrası direniş mesajı!

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür!
Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür!

Dünya

Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür!

İsrail'e saldırı sonrası Hizbullah'tan dünyaya yeni mesaj!
İsrail'e saldırı sonrası Hizbullah'tan dünyaya yeni mesaj!

Gündem

İsrail'e saldırı sonrası Hizbullah'tan dünyaya yeni mesaj!

Dünyayı savaşa çekmek istiyorlar! İsrail bu kez o ülkenin sınırını vurdu
Dünyayı savaşa çekmek istiyorlar! İsrail bu kez o ülkenin sınırını vurdu

Gündem

Dünyayı savaşa çekmek istiyorlar! İsrail bu kez o ülkenin sınırını vurdu

İsrailli katil bakana CHP'den skandal 'Erdoğan' yanıtı! Alçak paylaşım cezasız mı kalacak?
İsrailli katil bakana CHP'den skandal 'Erdoğan' yanıtı! Alçak paylaşım cezasız mı kalacak?

Gündem

İsrailli katil bakana CHP'den skandal 'Erdoğan' yanıtı! Alçak paylaşım cezasız mı kalacak?

Son dakika! Haniye'den sonra Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Son dakika! Haniye'den sonra Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Gündem

Son dakika! Haniye'den sonra Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23