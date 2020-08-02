İsrailli bakanda koronavirüs çıktı

İsrailli Bakan Rafi Peretz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını bildirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Peretz, "Cuma günü yaptırmış olduğum koronavirüs testi maalesef pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu Kan'da verilen haberde, İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen ve iki milletvekilinin koronavirüse yakalanan kişilerle aynı ortamda bulunmalarından dolayı kendilerini karantinaya aldıkları bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 512'ye, vaka sayısının da 70 bin 970'e yükseldiği, hastalardan 320'sinin durumunun ağır olduğu vurgulandı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.