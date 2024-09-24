İsrailli Bakan, Lübnan'ı işgal haritası yayınladı! "Haritayı çizdik, geliyoruz!" dediler! Sırada o iki ülke mi var?

Erkan Talu, İsrail'in Lübnan'ı işgal etmeye yönelik hazırlıklarını ve yayımladığı işgal haritasını değerlendirdi. İsrail'in Lübnan'ı egemen bir devlet olarak görmediğini söyleyen Talu, Lübnan'ın güneyini işgal etme planlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. İsrailli Bakan Chikli'nin Lübnan'ı işgal etme hakkına sahip olduklarını iddia eden açıklamalarına dikkat çeken yazar, işgal haritasında Hizbullah noktalarının gösterildiğini ifade etti. Talu, İsrail'in bu hamlelerinin sadece Lübnan'ı değil, Suriye ve Irak'ı da hedef aldığını dile getirdi. Talu, haber7.com'daki yazısında şunları kaydetti:

"Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam düzenleyen İsrail güçleri, şimdi de gözünü Lübnan'a dikti. 17-18 Eylül tarihlerinde, çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması ile düzenlenen siber saldırılarda onlarca kişi öldü, binlercesi yaralandı. İsrail, son bir kaç gündür Lübnan'a yoğun bir hava saldırısı gerçekleştiriyor. Beyrut'un güneyine hava saldırısında Hizbullah üst düzey komutanlarından İbrahim Akil öldü. ABD başta olmak üzere Batılı devletlerden destek alan İsrail, Lübnan'ı işgal etmeye hazırlanıyor. Netanyahu yönetimi işgal haritası yayımladı.

"İSRAİL'İN LÜBNAN'I İŞGAL ETME HAKKI VAR!"

İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli, sosyal medya hesabından haritalar paylaştı. Lübnan'da Başbakan Necip Mikati yönetiminin egemen olmadığını öne süren Bakan Chikli, İsrail'in bölgede yeni bir harita çizme ve Lübnan'ın güneyini işgal etme hakkı olduğunu iddia etti. İsrail'in kendi topraklarına saldırılmasını önleme hakkı olduğunu savunan İsrailli Bakan, aynı zamanda bunun kalıcı bir işgal olacağını ve bölge halkının sınırdan uzaklaştırılacağını söyledi.

"LÜBNAN BM KARARLARINI UYGULAMIYOR!"

Bugüne kadar Gazze'de onlarca BM çalışanını öldüren Netanyahu yönetiminin Bakanı Chikli, işgale gerekçe olarak ise Lübnan yönetiminin BM kararlarını uygulamamasını öne sürdü. Chikli, "İsrail Devleti'nin egemenliğini kullanma, vatandaşlarını evlerinden uzak tutmak yerine koruma ve düşmanı püskürtme ve uzak tutma görevi vardır." dedi.

İŞGAL HARİTASI YAYIMLADI

İsrailli Bakan, Lübnan'da işgal edilecek bölgeleri kırmızı noktalarla gösterdi. Hizbullah tarafından ateşlenen füzelerin yerlerini gösteren haritada aynı zamanda İsrail'i gözetleyen gözcülerin de olduğu noktalar yer aldı. Chikli, "Ana fikir, etkili savunma sağlayan keskin topografik rotalara dayanarak Şii düşman nüfusunu uzak tutmaktır." diye yazdı.

SIRADA SURİYE VE IRAK VAR

Bakan Chikli ayrıca, aynı mantıkla Suriye ve Irak'ın da devlet olarak nitelendirilemeyeceğini sözlerine ekledi."