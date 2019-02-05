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İsrailli bakan fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, yanındaki bir grup fanatik Yahudi ile polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

05 Şubat 2019 Salı 11:46
İsrailli bakan fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Ariel'in, bir grup fanatik Yahudi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini belirtti.

Dibs, Ariel ve beraberindekilerin, Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığını ifade etti.

İsrail'deki koalisyon hükümetinde Yahudi Evi Partisi'nden bakan olan Ariel, daha önce de fanatik Yahudilerle birçok defa Harem-i Şerif'in avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:46
  1. İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel
  2. mescid-i aksa

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah37 dk önce
    Mescidi Aksa Yahudi ibadethanesi üzerine kurulmuş bir camii. Elbetteki Yahudiler de ziyaret edecek. Ayasofya zamanında kiliseydi şimdi camii. Aynı durum.

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