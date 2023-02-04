İsrailli askerlere saldırdığı iddiası ile şehit edilen Filistinlinin silahsız olduğu ortaya çıktı!

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir kontrol noktaasında Filistinli bir genci öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'da yer alan Nablus'un güneyindeki Huvara bölgesinde 26 yaşındaki Filistinli Abdullah Sami Kalelve'yi vurarak öldürdü.

İsrail ordusu öldürülen Kalelve'nin kontrol noktasında bulunan askerlere saldırdığını iddia etse de Filistinli kaynaklar ve görgü tanıkları öldürülen Filistinlinin silahsız olduğunu doğruladı.

Daha sonra İsrail ordusu da Filistinlinin silahsız olduğunu kabul etti.

Böylece 2023 yılında İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 1'i yaşlı kadın 8'i çocuk 36'ya yükselmiş oldu.

Bölgede son yıllarda İsrail'in katliamları hız kazanmış durumda. İsrail'de göreve yeni başlayan aşırı sağcı hükümetin de etkisiyle katliamların ağırlaşmasından endişe ediliyor.

KAYNAK: MEPA NEWS