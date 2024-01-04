İsrailli aşırı sağcı bakan hayvanlıkta sınır tanımıyor!

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir Filistinlilere karşı yaptığı sert açıklamalarla tanınıyor.

Ynet'te yer alan bir habere göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, "7 Ekim saldırılarına karıştıkları" iddiasıyla tutuklu bulunan Filistinli mahkumlara et verilmemesi için cezaevi servislerine talimat verdi.

Habere göre tutuklular halihazırda günde üç öğün yemek alırken, hafta içi dört günde bir etli yemek alabiliyor. Bu yemeğin de sosisli sandviç, hindi göğsü ya da tavuk şinitzel olduğu belirtiliyor.

Ben Gvir, "Gazze'deki rehinelerimiz açlık çekiyor. Yarım pide ile ilgili tanıklıklar duyduk ama burada -Filistinli- esirlere doyurucu yemekler veriliyor. Benim bakış açıma göre, onlara vermekle yükümlü olduğumuz asgari yemeği alabilirler." dedi.

Aşırı sağcı bakanın ofisinden yapılan açıklamada, görevden ayrılan İsrail Cezaevi Hizmetleri Komiseri Katy Perry'nin davranışının "mümkün olan her çizgiyi aştığı" iddia edildi.

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Ben Gvir, Katy Perry döneminde hapishane yönetimlerinin Hamas mensubu tutsaklara yumuşak muamele gösterdiğini savunuyordu.

Açıklamada, "Savaştan önce bile, cezaevi hizmetleri komiseri, bakanın koşulları daha ağırlaştırma ve tutukluların yaz kampını sona erdirme talimatlarını görmezden geldi" denildi.

Ben Gvir ayrıca, "Sanki İsrail devleti savaşta değilmiş gibi, sanki Birleşmiş Milletler'den biriymiş gibi, ahlak ve etikten yoksun bir şekilde hareket ediyor. Rehinelerimiz günde çeyrek pide alırken, komiserin kardeşlerimizi öldüren, katleden ve kaçıran Hamas teröristleri için her şey dahil bir menü sunması düşünülemez.” ifadelerini kullandı.

Cezaevi servisi iddiaları reddederek, yemek programlarını değiştirmek de dahil olmak üzere "mahkumlarının beslenme koşullarını yasaların gerektirdiği asgari düzeye indirdiğini" belirtti.

"Aynı zamanda, Demir Kılıçlar savaşının başlangıcında, kantinden ürün satın alma seçeneği askıya alındı ve elektrikli ürünlerin tamamı kullanımdan kaldırıldı" diye ekledi.

Hamas ve diğer Filistinli gruplar tarafından 7 Ekim'de İsrail'in güneyindeki yerleşim yerlerine düzenlenen sürpriz saldırıda yaklaşık 1.200 kişi öldü.

Yaklaşık 240 rehine kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne götürüldü ve bunların yaklaşık olarak yarısı bir ay önce çatışmalara verilen geçici ara sırasında serbest bırakıldı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hiçbir hedef gözetmeyen ve soykırımı andıran bombardımanında, aralarında en az 8.500 çocuğun da bulunduğu yaklaşık 22.000 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca binlerce Filistinlinin İsrail saldırıları sonucu yerle bir olan binaların enkazı altında olduğu belirtildi.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye