İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

​Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkin politikası karşısında Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi gaza getirip piyon olarak Ankara’nın karşısına dikmeye çalışan İsrail, Kahire’nin diktatörünü gazlamaya başladı. İsrail menşeli Begin-Sedat Stratejik Araştırmalar Merkezi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürerek Sisi’yi harekete geçmesi için teşvik etmeye çalıştı.

Irina Tsukerman tarafından yayınlanan bir makalede, Türkiye'nin Libya, Etiyopya ve Somali üzerinden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığı iddia edildi.

“Türkiye’nin asıl amacı Mısır” başlığıyla yayınlanan yazıda, Ankara’nın Lübnan’dan Trablus’a ilgisinin yıllar öncesinden başladığı belirtildi.

2012 senesinden bu yana Türkiye’nin Suriye'yi baypas eden direkt feribot seferleriyle Lübnan'la turizmi canlandırmak için adımlar attığının ileri sürüldüğü makalede, Lübnan’ın, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde olduğu ve bu yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ideolojik "savunma hattına" uyduğu ifade ediliyor.

Irina Tsukerman imzalı yazıda aynı zamanda, Türkiye’nin Akdeniz ve Ortadoğu’nun pratik hakimiyetini kontrol etmek istediği de iddia ediliyor. Yazıda, Ankara’nın stratejik olarak büyük önem taşıyan ticaret yollarına erişim sağlamak veya sözkonusu yollarda kontrolü tamamen ele geçirmek istediği de öne sürülüyor.