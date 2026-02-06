Vodafone kullanıcılarını şoke eden gelişme! Bilgiler korsanların eline geçti
Vodafone Net kullanıcılarını ayağa kaldıran veri sızıntısı haberi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) resmi bildirimiyle belgelendi. Yaklaşık 321 bin abonenin isim, soyisim ve iletişim gibi kritik bilgilerinin Dark Web üzerinden satışa sunulduğu iddia edilirken, şirketten "finansal veriler güvende" açıklaması geldi. Siber saldırganların sızdırdığı bu verilerle ilgili kapsamlı soruşturma başlatılırken, kullanıcıların güvenlik adımlarını acilen gözden geçirmesi isteniyor.