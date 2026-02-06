  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aman ‘IBAN’ınıza dikkat edin! Bir rica sizi hapse yollayabilir Hilal Kaplan gündemi sarsan olaydaki gizli mesajı açıkladı: Henüz hepsini yakmadık Gümüşte Gümüşte şişme bitti, dengelenme başladı! JPMorgan’dan 75-80 dolar tahmini: Kazanımlar tamamen silinmeyecek Tarihi çeşme çöplüğe döndü! Muhtardan ‘vicdan’ uyarısı Ortalık fena karışmışken komşudan tarihi çağrı geldi: “Türkiye ile bunu yapacak güce sahibiz” Vodafone kullanıcılarını şoke eden gelişme! Bilgiler korsanların eline geçti Sakın ucuz diye almayın! Marketlerde satılan hazır dönerden at ve eşek eti çıktı Çayı bu şekilde içenler dikkat: Meğer mideyi mahvediyormuş! Arkadaşının sözünü dinlemedi: Belediye personelinin acı sonu! Yerl füze Sungur'u görünce panikle apar topar değiştirme kararı aldılar! Tüm planları altüst oldu
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Vodafone kullanıcılarını şoke eden gelişme! Bilgiler korsanların eline geçti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Vodafone kullanıcılarını şoke eden gelişme! Bilgiler korsanların eline geçti

Vodafone Net kullanıcılarını ayağa kaldıran veri sızıntısı haberi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) resmi bildirimiyle belgelendi. Yaklaşık 321 bin abonenin isim, soyisim ve iletişim gibi kritik bilgilerinin Dark Web üzerinden satışa sunulduğu iddia edilirken, şirketten "finansal veriler güvende" açıklaması geldi. Siber saldırganların sızdırdığı bu verilerle ilgili kapsamlı soruşturma başlatılırken, kullanıcıların güvenlik adımlarını acilen gözden geçirmesi isteniyor.

#1
Foto - Vodafone kullanıcılarını şoke eden gelişme! Bilgiler korsanların eline geçti

Vodafone müşterilerine sabit internet hizmeti sunan VodafoneNet’te veri sızıntısı yaşandı. Müşterilerin verileri dark web’de satışa çıktı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinde veri ihlali bildirimi yayımlandı. KVKK’da yayımlanan veri ihlali bildirimine göre VodafoneNet aboneleri, çalışanları ve tedarikçilerin verileri DarkWeb üzerinden satışa çıktı. Konuyla ilgili detaylı bir soruşturma süreci başlatıldı. Kayıtlar incelendiğinde olaya konu kişisel verilerin, veri işleyenin sisteminden elde edilmiş olabileceği kanısına varıldı.

#2
Foto - Vodafone kullanıcılarını şoke eden gelişme! Bilgiler korsanların eline geçti

Şu an için kaç kişinin verisinin sızdığı tam olarak bilinmiyor. KVKK’ya bildirilene göre ihlalden etkilenen ilgili kişi sayısının çok daha az olduğu düşünülmekle birlikte en fazla 321 bin 504 kişi olabileceği düşünülüyor.

#3
Foto - Vodafone kullanıcılarını şoke eden gelişme! Bilgiler korsanların eline geçti

İhlalden etkilenmiş olabilecek kişisel veriler arasında isim soyisim, iletişim, müşteri işlem ve hizmet bilgilerinin bulunduğu tahmin ediliyor. Müşterilerin T.C. kimlik numarası, finansal verileri ve özel nitelikli kişisel verilerinde herhangi bir sızıntı olmadığı duyuruldu.

#4
Foto - Vodafone kullanıcılarını şoke eden gelişme! Bilgiler korsanların eline geçti

VodafoneNet, veri sızıntısı hakkındaki detaylı incelemelerini sürdürüyor. İhlalden etkilendiği tespit edilen kişilerin [email protected] adresi üzerinden veri ihlali ile ilgili bilgi almalarının sağlanacağı; aynı zamanda çağrı merkezi kanalından da taleplerini iletebilecekleri belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Gündem

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

‘Asrın felaketi’ olarak tarihe geçen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ‘asrın seferberliği’ ile yeniden ayağa kaldırılan deprem bölgesinde..
Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Gündem

Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla ..
Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia
Gündem

Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia

Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Epstein belgeleri üzerinden Trump'a gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Bekin ” Eğer Trump, Epstein ..
The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı..
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Di..
'İsrail miti yıkılıyor!'
Aktüel

'İsrail miti yıkılıyor!'

Cumali Dalkılıç Time Türk'te yazdı: ABD'de yeni bir “mit” kuruluyor. Sosyal ve ekonomik altyapısı çöken ülkede yeniden ulus inşasına gidiliy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23