Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Gümüşte Gümüşte şişme bitti, dengelenme başladı! JPMorgan’dan 75-80 dolar tahmini: Kazanımlar tamamen silinmeyecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gümüşte Gümüşte şişme bitti, dengelenme başladı! JPMorgan’dan 75-80 dolar tahmini: Kazanımlar tamamen silinmeyecek

Yatırımcıların gözdesi gümüş, ons başına 121,7 dolarlık tarihi zirvesinin ardından yaşadığı sert geri çekilmeyle piyasaları sarstı. Son 1,5 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek zirveden 5’ten fazla değer kaybeden "gri metal" için dev bankalardan kritik analizler gelmeye başladı. ABD’li yatırım bankası JPMorgan, gümüşte yaşanan bu dramatik düşüşün ardından fiyatların 75-80 dolar bandında bir "taban" (destek) oluşturmasını beklediğini açı.

#1
Foto - Gümüşte Gümüşte şişme bitti, dengelenme başladı! JPMorgan’dan 75-80 dolar tahmini: Kazanımlar tamamen silinmeyecek

Geçtiğimiz yıla en çok kazandıran yatırım olarak damgasını vuran ve Ocak ayı içinde ralliye devam eden gümüş, tarihi 121,7 dolarlık rekorun ardından sert düşüşe geçti. Bugün yüzde 10 kayıp yaşayan gümüş 65 doların altına sarktı. Son 1,5 ayın en düşük seviyesini gören ve Aralık 2025 fiyatlarına geri dönen gümüşün yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği merak konusu.

#2
Foto - Gümüşte Gümüşte şişme bitti, dengelenme başladı! JPMorgan’dan 75-80 dolar tahmini: Kazanımlar tamamen silinmeyecek

ABD'li yatırım bankası JPMorgan'dan beyaz metal için kritik değerlendirme geldi.

#3
Foto - Gümüşte Gümüşte şişme bitti, dengelenme başladı! JPMorgan’dan 75-80 dolar tahmini: Kazanımlar tamamen silinmeyecek

GÜMÜŞ YENİDEN TOPARLANIYOR 65 doların altına sarkan gümüş, yeni günde toparlanma aşamasına geçti. Gümüş, hızla 70 doların üzerine çıktı ve 73 dolardan fiyatlanmaya devam ediyor.

#4
Foto - Gümüşte Gümüşte şişme bitti, dengelenme başladı! JPMorgan’dan 75-80 dolar tahmini: Kazanımlar tamamen silinmeyecek

JPMORGAN KISA VADELİ BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI JPMorgan, gümüşün yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde daha sert düzeltmelere yol açtığını vurgulayarak beklentisini açıkladı. JPMorgan gümüş için kısa vadede 75-80 dolar bandında daha güçlü bir taban oluşabileceğini, 2026'da ise 90 dolara doğru toparlanma görülebileceğini belirtti.

