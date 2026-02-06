Gümüşte Gümüşte şişme bitti, dengelenme başladı! JPMorgan’dan 75-80 dolar tahmini: Kazanımlar tamamen silinmeyecek
Yatırımcıların gözdesi gümüş, ons başına 121,7 dolarlık tarihi zirvesinin ardından yaşadığı sert geri çekilmeyle piyasaları sarstı. Son 1,5 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek zirveden 5’ten fazla değer kaybeden "gri metal" için dev bankalardan kritik analizler gelmeye başladı. ABD’li yatırım bankası JPMorgan, gümüşte yaşanan bu dramatik düşüşün ardından fiyatların 75-80 dolar bandında bir "taban" (destek) oluşturmasını beklediğini açı.