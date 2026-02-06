Sanal kumar bir aileyi daha yok etti!

Nazilli’yi yasa boğan kadın cinayetinin arkasından aile dramı çıktı. Yıllardır kumar bağımlılığı olan polis memuru hapse, eşi toprağa girerken yılardır baba şefkatine muhtaç çocuklar annelerinden de oldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kumar ve bahis bağımlılığı, bir aileyi adım adım yok etti. Borç batağına saplanan polis memuru Hüseyin Derin, evini satmasına izin vermeyen boşanma aşamasındaki eşi Burcu Derin'i çalıştığı iş yerinde tabancayla öldürdü. Baba cezaevine, anne mezara giderken; geride annesiz ve babasız kalan iki çocuk kaldı. Mahkeme salonunda çocukların anlattıkları, kumarın bir aileyi nasıl parçaladığını gözler önüne serdi.

TUHAFİYE DÜKKANINA SIĞINDI

Olay, 18 Ağustos'ta Nazilli ilçesi Yenimahalle 107 Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir kumar ve bahis borçlarıyla boğuşan polis memuru Hüseyin Derin, boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin'in çalıştığı börekçi dükkanına gitti. İki çocuk annesi Burcu Derin, eşini karşısında görünce panikleyerek kaçtı ve yan taraftaki tuhafiye dükkanına sığınarak yardım istedi. Ancak peşini bırakmayan Hüseyin Derin, yanında taşıdığı tabancayla eşine art arda 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Burcu Derin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından gözaltına alınan Hüseyin Derin ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SİGARAYA PARAM YOKTU"

Nazilli'de görev yapan polis memuru Hüseyin Derin'in, eşini çeyiz dükkanında tabancayla vurarak öldürmesine ilişkin dava, Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, hayatını kaybeden Burcu Derin'in iki oğlu ile yakınları katıldı. Yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunan sanık Hüseyin Derin ise Kütahya Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. İfadesinde uzun süredir kumar ve bahis bağımlılığı nedeniyle ciddi borçlar içinde olduğunu kabul eden Hüseyin Derin, maddi durumunun çok kötü olduğunu, sigara alacak parası dahi kalmadığını söyledi. Borçlarını kapatmak için eşinden evi satmasını istediğini ancak bu talebin reddedildiğini belirten sanık, boşanma isteğini kabullenemediğini ve bu nedenle cinayeti işlediğini dile getirdi. Mahkemede dinlenen küçük oğul A.O.D., anne ve babası arasında uzun süredir kumar ve borçlar yüzünden tartışmalar yaşandığını belirtti. Babasının sık sık alkol alarak eve geldiğini söyleyen çocuk, geçmişte babasının annesine iki kez silah doğrulttuğunu, annesinin sürekli mutsuz olduğunu ve yaşadıklarını içine attığını anlattı. A.O.D., babasından şikayetçi olduğunu ifade etti. Büyük oğul T.D. ise ailede şiddet ve kumarın çocukluk yıllarından bu yana var olduğunu söyledi. Babasının annesine fiziksel şiddet uyguladığını, annesinin ise hiçbir zaman babasına şiddet ya da hakarette bulunmadığını belirten T.D., babasının daha önce annesini boşanması halinde öldürmekle tehdit ettiğini hatırladığını ifade ederek sanıktan şikayetçi oldu. Çocuklarının bu ifadelerine tepki gösteren sanık Hüseyin Derin, söz alarak çocuklarının doğruyu söylemediğini öne sürdü.

"KALBINE IKI EL ATES EDIP OTURDU"

OLAY anına tanıklık eden F.E., sanığın Burcu Derin'i boğazından tutarak silahı kalbine dayadığını ve zorla dükkanın içine soktuğunu anlattı. Tanık, Burcu Derin'in yalvardığını, Hüseyin Derin'in ise kalbine iki el ateş ettiğini, ardından şarjörü masaya bırakıp koltuğa oturduğunu söyledi. Bir diğer tanık G.K. de sanığın Burcu Derin'i bir süre takip ettiğini, defalarca seslenmesine rağmen durmadığını ve kısa süre sonra silah sesi duyduğunu aktardı. Duruşma sırasında küçük oğul A.O.D.'nin fenalaşarak baygınlık geçirdi. Mahkeme heyeti, dosyadaki delil ve raporların değerlendirilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Sanık Hüseyin Derin'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken, dava 25 Mart'a bırakıldı.