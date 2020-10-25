İsrail’le kucaklaşma sırası Suud’da

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’in ardından Sudan’daki cunta rejimi de Trump’ın şantaj ve tehditlerine boyun eğerek Siyonistle kucaklaşan 3. ülke oldu. 3 Kasım’daki Başkanlık seçimi öncesi elini güçlendiren Trump, Suudi Arabistan’ın da yakın zamanda işgalci İsrail’le normalleşme anlaşması imzalamak istediğini söyledi. Trump, İran’ın da ilerde benzer bir anlaşmaya katılabileceğini iddia ederek, “Suudi’in yakında barış anlaşmasına katılacağından emin olduğunu” sözlerine ekledi.



Suudi’nin Siyonistlerle anlaşmak isteyen 5 Arap ülkesinden biri olduğunu belirten ABD Başkanı, bunun kısa sürede olacağını yineledi. Bir hafta önce Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Filistin-İsrail barış planının bir parçası olarak “İsrail” ile normalleşmenin eninde sonunda gerçekleşeceğini söylemişti.



Prens Selman tepkiden korkuyor



İsrail basını da dün Suudi Prensi bin Selman normalleşme anlaşması yapmak istediğini ancak baskı ve tepkilerden çekindiği için bunu geciktirdiğini yazdı. Siyonistlere göre Prens bin Selman, İran ve Türkiye başta olmak üzere vatandaşlarının tepki ve saldırısından endişe ediyor ve bu nedenle Trump’tan zaman istiyor.