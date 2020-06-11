İsrail’le flörte Filistin maskesi!

Ortadoğu’da “küçük İsrail” olarak lanse edilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), siyonistlerle normalleşme adına kirli oyunlar oynamayı sürdürüyor... Mayıs ayında “Filistin’e korona yardımı” adı altında bir kargo uçağını Tel Aviv’e gönderen ancak Ramallah yönetimi tarafından tepki gören BAE, sinsi oyununu oynamayı sürdürüyor. BAE’ye ait Etihad Airways, Filistin’e tıbbi malzeme yardımı iddiasıyla ikinci kez doğrudan İsrail’e sefer düzenledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, “Filistin’e tıbbi malzeme taşıyan” Etihad Airways’e ait bir uçağın İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion’a indiği belirtildi.

Haberde, söz konusu uçuşun doğrudan İsrail Dışişleri Bakanlığı’yla koordineli bir şekilde yapıldığı ve BAE’nin bayrağını taşıdığına vurgu yapıldı. Böylece BAE’ye ait Etihad Airways, Abu Dabi yönetiminin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail’e ikinci seferini düzenlemiş oldu.

FİLİSTİN: Haberimiz yok

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Ramallah kentindeki ofisinde BAE’nin tıbbi yardım iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, “BAE, hükümetimizle bu konuyla ilgili herhangi koordinasyon yapmamıştır” dedi.

Filistin Yönetimiyle koordinasyon şartıyla uluslararası yardımları memnuniyetle karşıladıklarına vurgu yapan Iştiyye şunları söyledi: “Bizim BAE’nin bu yardımlarından haberimiz yok. Biz de ‘yardımların’ haberini basından öğrendik. Bizimle bu konuda herhangi bir koordinasyon yapılmamıştır.”

Yaklaşık 3 hafta önce BAE’ye ait bir uçak, Filistinlilere yardım gerekçesiyle ilk defa İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’na inmişti. 21 Mayıs’ta Filistin yönetimi, BAE’nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin’e gönderdiği yardım malzemelerini geri çevirmişti. Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, “BAE’nin yardımıyla ilgili bizimle herhangi bir koordinasyon yapılmamıştır. Dolayısıyla bizimle koordine edilmeksizin gelen bu yardımları reddediyoruz” demişti.

İsrail’e yol yapıyor!

BAE Prensi bin Zayed’in siyonistlerle normalleşme adına film ve diziler yaptırması, hatta Filistin’i kötülemesi hafızalardayken dün 2. defa İsrail’e uçak göndermesi dikkat çekti. Uçağın İsrail’le uçuşları normalleştirme adını gönderildiği ve malzemelerin de siyonistlere ait olduğu bildirildi.

Filistin’in “Bizden habersiz yardımları kabul etmiyoruz” diyen ve daha önce sözde yardımı kabul etmeyen Filistin’in tavrına rağmen, BAE Prensi bin Zayed, dün “Filistin’e yardım” kisvesi altında İsrail’e 2. defa uçak gönderdi.