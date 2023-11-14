İsrail'in zulmüne tepkiler çığ gibi büyüyor! Avustralya'da ilginç anlar
İsrail'e yönelik tepkiler tüm dünyada artarak devam ediyor. Avustralya'da İsrail bayrağı taşıyan bisikletin sürücüsü darp edildi.
Gazze soykırımı dünyada büyük bir infiale yol açtı. Batılı yöneticiler çıkarları gereği Siyonist lobilere ve örgütlere boyun eğse de, soykırımı destekleyen Siyonistlerin artık dünyanın hiçbir yerinde güvende olmadığı görüldü.
İngiliz, ve Avustralya basınında gündem olan görüntüler, 12 Kasım'da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Melbourne şehrinde saat 20:00 sıralarında bisikletinin arka kısmında İsrail bayrağı taşıyan bir kişiyi gören bir kadın İsraillinin peşinden koşarak İsrail bayrağını alıyor.
Bunun üzerine Avustralyalı kadına saldıran İsrailli adam, etraftaki insanlar tarafından tekme tokat darp ediliyor.
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