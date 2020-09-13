İsrail’in yeni kuması Bahreyn! Trump istedi, Suud izin verdi

Yakup Sarıçiçek

ABD Başkanı Trump’ın damadı Kushner’e hazırlattığı “Yüzyılın Anlaşması” adlı sözde İsrail-Filistin barış planı doğrultusunda Ortadoğuyu dizayn etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) İsrail’le olan gizli ilişkilerini resmiyete dökmesini isteyen ve istediğini elde eden Trump, bu defa Bahreny’deki kukla Kral Hamad’ı siyonistlerin yeni kuması yaptı.

Times of İsrail gazetesindeki habere göre İsrail’le normalleşme kararı alan Bahreny, anlaşma öncesi ABD’dan emir ve Suudi Arabistan’dan da izacet aldı.

Trump’ın İsrail’le normalleş isteği sonrası durumu Suudi Kralı Selman’a ileten Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Riyad’tan gerekli izni alıp 1990’dan beri gizli yürütülen ilişkileri resmiye dökme kararı aldı.

Sırada Umman ve Kuveyt var

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn’in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyururken, sırada dier körfez ülkelerinin olduğunu da işaretini verdi. Trump, “Önemli bir tarihi atılım daha. İki büyük dostumuz İsrail ve Bahreyn, bir barış anlaşması konusunda anlaştı” derken Bahreyn Kralı Hamad ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ve resmi diplomatik ilişkilerin başlayacağını duyurdu. “Ortadoğu’daki olumlu dönüşüm devam edecek” diyen Trump, İsrail’le normalleşme konusunda Suudi, Umman ve Kuveyt’ın sırada olduğu haberlerini doğrulamış oldu. BAE’den sonra siyonistlerin yeni kuması olan Bahreyn’e izin veren Riyad yönetiminin de kendi yolunu açmak ve İsrail’le ilişkileri resmiyete dökme konusunu normal gösterme çabasında olduğu belirtildi.

Özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın hemen normalleşme yanlısı olduğu tepkilerden çekindiği için biraz daha beklediği ifade edildi. BAE ve Bahreyn’den sonra Umman, Kuveyt ve Sudan’ın da İsrail’le ilişkilerini resmiyete dökmesini bekleyen Suud’in ardından siyonistlerle olan ilişkileri resmiyete dökeceği ve böylece halkın tepkisini en aza indireceği belirtildi.

Bu arada İsrail’le normalleşen 4. Arap ülkesi olan Bahreyn, 15 Eylül’de ABD’de yapılacak İsrail ile BAE normalleşme anlaşması törenine de katılacak.