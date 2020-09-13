  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsrail’in yeni kuması Bahreyn! Trump istedi, Suud izin verdi
Gündem

İsrail’in yeni kuması Bahreyn! Trump istedi, Suud izin verdi

Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmekte kararlı olan ABD Başkanı’nın siyonistlerle olan gizli ilişkisini resmiyete dökmesini istediği Bahreyn Kralı Hamad, Suudi Arabistan da onay alınca normalleşmeyi duyurdu. İsrail basını, Riyad’ın kendi yolunu daha da açmak ve İsrail’le anlaşmanın normal olarak algılanmasını sağlamak için Bahreyn’e izin verdiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 11:01:00 -
İsrail’in yeni kuması Bahreyn! Trump istedi, Suud izin verdi

 Yakup Sarıçiçek 

ABD Başkanı Trump’ın damadı Kushner’e hazırlattığı “Yüzyılın Anlaşması” adlı sözde İsrail-Filistin barış planı doğrultusunda Ortadoğuyu dizayn etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) İsrail’le olan gizli ilişkilerini resmiyete dökmesini isteyen ve istediğini elde eden Trump, bu defa Bahreny’deki kukla Kral Hamad’ı siyonistlerin yeni kuması yaptı.

Times of İsrail gazetesindeki habere göre İsrail’le normalleşme kararı alan Bahreny, anlaşma öncesi ABD’dan emir ve Suudi Arabistan’dan da izacet aldı.

Trump’ın İsrail’le normalleş isteği sonrası durumu Suudi Kralı Selman’a ileten Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Riyad’tan gerekli izni alıp 1990’dan beri gizli yürütülen ilişkileri resmiye dökme kararı aldı.

Sırada Umman ve Kuveyt var

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn’in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyururken, sırada dier körfez ülkelerinin olduğunu da işaretini verdi. Trump, “Önemli bir tarihi atılım daha. İki büyük dostumuz İsrail ve Bahreyn, bir barış anlaşması konusunda anlaştı” derken Bahreyn Kralı Hamad ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ve resmi diplomatik ilişkilerin başlayacağını duyurdu. “Ortadoğu’daki olumlu dönüşüm devam edecek” diyen Trump, İsrail’le normalleşme konusunda Suudi, Umman ve Kuveyt’ın sırada olduğu haberlerini doğrulamış oldu. BAE’den sonra siyonistlerin yeni kuması olan Bahreyn’e izin veren Riyad yönetiminin de kendi yolunu açmak ve İsrail’le ilişkileri resmiyete dökme konusunu normal gösterme çabasında olduğu belirtildi.

Özellikle Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın hemen normalleşme yanlısı olduğu tepkilerden çekindiği için biraz daha beklediği ifade edildi. BAE ve Bahreyn’den sonra Umman, Kuveyt ve Sudan’ın da İsrail’le ilişkilerini resmiyete dökmesini bekleyen Suud’in ardından siyonistlerle olan ilişkileri resmiyete dökeceği ve böylece halkın tepkisini en aza indireceği belirtildi.

Bu arada İsrail’le normalleşen 4. Arap ülkesi olan Bahreyn, 15 Eylül’de ABD’de yapılacak İsrail ile BAE normalleşme anlaşması törenine de katılacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik
Medya

Yine Netflix, yine ahlaksızlık! Atiye'de rezalet üstü iğrençlik

Ahlaksız yayınların yapımcısı Netflix'te yayınlanan Atiye dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünde yine rezalet üstü iğrençliklere imza atıldı. ..
Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı
Gündem

Oruç Reis’ten NATO molası! Limana yanaştı

Bir aydır Doğu Akdeniz’de araştırmalarına devam eden MTA Oruç Reis, kablolarını toplayarak limana döndü. Oruç Reis'in faaliyetlerine, NATO n..
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı