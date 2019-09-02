İsrail'in yalanı ortaya çıktı

Pazar günü (Dün) IDF'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan sınırın İsrail tarafındaki askeri bir üs ve araçlara yönelik tanksavar atışları yapıldığı, IDF'nin saldırıya anında karşılık verdiği belirtildi.

İlk açıklamada ölü ve yaralılara ait bilgi paylaşılmazken, sonraki açıklamalarda kaynaklar herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığını ileri sürdü.



Hizbullah'ın açıklamasında ise, saat 16:15 itibariyle “Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu”, İsrail’in kuzeyindeki Avivim askeri noktasındaki araçların hedef alındığı ve içindeki askerlerin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

Görüntüler IDF'yi yalanlar nitelikte

YNet YouTube kanalında yayınlanan ve Hizbullah saldırısı sonrasına ait olduğu ileri sürülen bir videoda, İsraile ait bir helikopterin sedye üzerindeki askerleri taşıdığı görülüyor. Helikopterin inişinden sonra askerler, yaralıları hızla ambulanslara taşıyor.

İsrail-Hizbullah gerilimi

Hizbullah'ın sınır ihlalleri ile suçladığı İsrail'e ait 2 İHA'yı 25 Ağustos'ta düşürmesiyle gözler Lübnan - İsrail sınırına çevrildi.

Hizbullah'ın Lübnan lideri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, olayın Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA saldırısı olduğunu açıkladı.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.