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Dünya "İsrail’in tuzağa düşmeyin"
Dünya

"İsrail’in tuzağa düşmeyin"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail’in, İran’ın kendisine uygulanan yaptırımları kaldırmadaki başarısından dolayı intikam peşinde olduğunu ileri sürerek, İsrail'in tuzağına düşmeyin mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 12:36:00 -
"İsrail’in tuzağa düşmeyin"

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İsrail’in, İran’ın kendisine uygulanan yaptırımları kaldırmadaki başarısından dolayı intikam peşinde olduğunu ileri sürerek, İsrail'in tuzağına düşmeyin mesajı verdi. İsrail’in hazırladığı tuzağa düşmemek için elitlerin ve halkın dikkatli olması gerektiğini belirten Zarif, “Siyonistler, İran halkının yaptırımları kaldırmadaki başarılarından intikamın almak istiyorlar, ancak biz Siyonistlerin harekete geçmesine izin vermeyeceğiz ve onların bu hareketinin intikamını alacağız” ifadesinde bulundu. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi'nde konuşan Zarif, geçen hafta Viyana'daki görüşmelerle ilgili bilgi verdi. Siyonist rejimin siyasi ve askeri yetkililerinin daha önce yaptıkları açıklamalarda İran’a karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasına izin vermeyeceklerini açıkça belirttiklerine dikkat çeken Zarif, "Ancak Siyonistler cevabı daha fazla nükleer ilerleme ile alacak" diye konuştu. Zarif Netenz Nükleer Tesisi ile alakalı ise “Müzakerede elimizin zayıfladığını düşünürlerse bu sözlü eylem, müzakerelerdeki konumumuzu güçlendirecek ve müzakere tarafları şu ana kadar birinci nesil makinelerle zenginleştirme tesisleriyle karşı karşıyayken, bundan böyle Netenz, artık çoklu zenginleştirme kapasitesine sahip gelişmiş santrifujlerle donatılabilir" yorumunda bulundu.

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