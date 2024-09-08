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Gündem İsrail’in Türkiye korkusu! Yine Ardoğan’ı hedef aldılar… Dışişlerinden çok sert tepki
Gündem

İsrail’in Türkiye korkusu! Yine Ardoğan’ı hedef aldılar… Dışişlerinden çok sert tepki

Yeniakit Publisher
2024-09-08 07:14:00 -
İsrail’in Türkiye korkusu! Yine Ardoğan’ı hedef aldılar… Dışişlerinden çok sert tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, sosyal medya hesabından bir kez daha Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı, Katz'ın paylaşımına tepki göstererek "Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, son dönemde Türkiye Cumhuriyeti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah paylaşımlarıyla tepki çekti. Katz'ın çirkin paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Katz'ın, bu akşam sosyal medyadan Türkiye'nin Hamas ile dostluğunu hedef alan paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi.

TÜRKİYE VE HAMAS DOSTLUĞUNU HEDEF ALDI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan paylaşımına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir" ifadesine yer verdi.

"SOYKIRIM ŞEBEKESİNİN KOLTUĞUNU KORUMAYA ÇALIŞMAKTADIR"

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir."

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