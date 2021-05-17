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Dünya İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği ülkesini acındırma peşinde!
Dünya

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği ülkesini acındırma peşinde!

İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği, Filistin konusunda algı çalışmalarını sürdürüyor. İşgalci devletin büyükelçilik hesabı son olarak Hamas’ın Sinagoglarda toplanan Yahudilerin üzerine bomba attığını yalanına sığındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 16:44:00 - 2021-05-17 16:45:17
İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği ülkesini acındırma peşinde!

 Yeniakit  Ankara 

Mescid-i Aksa’da namaz kılan Müslümanlara gaz bombası, plastik mermi ve ses bombasıyla zulmeden İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden ülkesini dünya gözünde acındırmaya çalışıyor. İsrail Türkiye’de adıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İsrail-Türkiye Büyükelçiliği İsrail milletine Tevrat’ın verilmesinin yıl dönümü olarak kabul edilen ve Şavuot Bayramı olarak bilinen günde Hamas’ın Sinagoglarda toplanan Yahudilerin üzerine bomba attığını iddia etti.

Mescid-i Aksa’da namaz kılan Müslümanlara gaz bombası, plastik mermi ve ses bombasıyla zulmeden İsrail’in Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden ülkesini dünya gözünde acındırmaya çalışıyor. İsrail Türkiye’de adıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İsrail-Türkiye Büyükelçiliği, İsrail milletine Tevrat’ın verilmesinin yıl dönümü olarak kabul edilen ve ‘Şavuot Bayramı’ olarak bilinen günde Hamas’ın, Sinagoglarda toplanan Yahudilerin üzerine bomba attığını iddia etti.

Kendi zulümlerini unuttular

Mübarek Ramazan ayında ibadet etmek isteyen mazlum Filistin halkına zulüm eden İsrail polisine karşılık veren Hamas’ı her seferinde terör örgütü olarak nitelendiren İsrail-Türkiye Büyükelçiliği kendi ülkesinin yaptığı soykırımı unutup sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Yayınlanan video Hamas’ın attığı roketlerin Şavuot Bayramı’nı kutlamak için Sinagoglarda toplanan sivil vatandaşların üzerine düştüğünü iddia etti. Hamas terörü son bulmalı notuyla paylaşılan videonun açıklama kısmına ise, “Dün gece tüm dünyada Yahudiler Şavuot Bayramı'nı kutlamaya başladı. Bayram nedeniyle sinagogların en yoğun olduğu saatlerde de HAMAS'ın roket saldırıları durmadı. Burası Aşkelon'da bir sinagog! HAMAS terörü sivil halkı hedef almaya devam ediyor” şeklinde skandal ifadeler yer aldı.

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