İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SGD’ye uyarı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, "SDG/YPG'nin İsrail'in tetikçisi, imkansız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye'nin 10 Mart Mutabakatı'na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir" dedi.
Bahçelinin öne çıkan mesajları şöyle:
“Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenlik damarını tarumar edecek her münafık mülahaza, müzmin hazırlığın sonu fail ve figüranları için vahim olacaktır.
(Terörsüz Türkiye hedefi)Türk ile Kürt arasına ekilmek istenen nifak tohumlarının çürütülmesi, ortak kaderimizin ortak kedere dönmemesi ahlaki vazifedir"
