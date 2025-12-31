  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

2026 Konut yılı olacak

Suudi Arabistan büyük skandalı ifşa etti! Oraya silah yığıp dağıtacaklar

Gazilerin gözü kulağı mahkemede

Sen nasıl anılmak istersin katilleri mazlum gösteren Taşgetiren

Yolsuzluğu sindirdi, Mansur’u sindiremedi! Tebrik değil tehdit kartı

Somali liderinin Türkiye ziyareti siyonist basının gündemi oldu. Afrika’da söz sahibi Ankara

Batı Şeria’da zulüm bitmiyor! İşgalci güçler Filistinlilerin evlerini ateşe verdi

Türkiye güne operasyonla uyandı! Çok sayıda gözaltı var

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı
Gündem İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SGD’ye uyarı
Gündem

İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SGD’ye uyarı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SGD’ye uyarı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "SDG/YPG'nin İsrail'in tetikçisi, imkansız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye'nin 10 Mart Mutabakatı'na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir" dedi.

Bahçelinin öne çıkan mesajları şöyle:

“Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenlik damarını tarumar edecek her münafık mülahaza, müzmin hazırlığın sonu fail ve figüranları için vahim olacaktır.

(Terörsüz Türkiye hedefi)Türk ile Kürt arasına ekilmek istenen nifak tohumlarının çürütülmesi, ortak kaderimizin ortak kedere dönmemesi ahlaki vazifedir"

Ayrıntılar gelecek…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23