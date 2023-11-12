İsrail’in Suriye’yi vurmasında sonra Cihat Yaycı’dan Rusya açıklaması!

İsrail’in Suriye’yi vurması sonrası Rusya’ya seslenen Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Rusya’ya seslendi.

SURİYE HAVA SAHASINI RESMEN KONTROL EDEN RUSYA’YA SORULARIM VAR

Sözleri ile açıklamasına başlayan Yaycı, tek tek sıraladı

“Suriye Hava Sahasını TSK’ya kapalı tutarken niye İsrail ve ABD’ ye açık tutuyorsunuz?

Siz Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana değil miydiniz? Niye Israil uçaklarının Suriye’ye saldırmasına izin veriyorsunuz?

Israil’in Suriye üzerinden genişlemesine neden engel olmuyorsunuz?

“Neden göz yumuyorsunuz?”

Suriye’deki ABD ve İsrail’in kuklası ve Suriye ‘nin 1/3’ünü fiilen işgal etmiş PKK/YPG’ye neden hiç saldırmıyor ve göz yumuyorsunuz?

Neden imzaladığınız İsrail Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’deki faaliyetlerini ENGELLEMEME protokolünü iptal etmiyorsunuz?

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Siz bu kadar basit işleri dahi yapmayarak ne yapmaya çalışıyorsunuz?

“Kimin yanındasınız?”

Allah aşkına siz gerçekten kimin yanındasınız?” ifadelerini kullandı.