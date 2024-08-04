İsrail'in sempatisini kazanan İmamoğlu'na 'Hamas' şoku!
İsrail'in soykırımını 'savaş' olarak nitelendirip, işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için mücadele eden Hamas'ı 'terörist' ilan eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki olarak İBB binasının karşısına 'Hamas terörist değildir' pankartı asıldı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 7 Ekim'den bu yana İsrail'in 40 bine yakın insanı vahşice katlettiği soykırımı 'savaş' olarak nitelendirerek Hamas'ın işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı kutlu mücadeleyi ise 'terör' eylemi olarak göstermişti.
İsrail İmamoğlu'nun mesajını beğendi!
Açıklaması siyonistleri sevindiren İmamoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın tebriğini almıştı. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilen sosyal medya paylaşımında Katz, İmamoğlu'nu etiketleyerek "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim" ifadelerini kullanmıştı.
İBB'ye pankartlı gönderme
İmamoğlu'nun sözlerine tepki olarak vatandaşlar İBB’nin binasının karşısına “Hamas Terörist Değildir” yazılı pankart astı.