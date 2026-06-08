İsrail'in saldırısı sonrası İran Kızılayı'ndan açıklama

İran devlet televizyonuna konuşan Halidi, İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Halidi, yerel saatle 04.00 sıralarında başlayan saldırılarda 12 noktanın hedef alındığını belirtti.

İranlı yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma vakasının tespit edilmediğini söyledi.

İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşılık olarak dün akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu da gece saatlerinden itibaren İran'ın Tahran, Tebriz ve İsfahan gibi bazı kentlerine saldırılar gerçekleştirmişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.