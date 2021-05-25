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Dünya İsrail'in saldırdığı hastaneye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Dünya

İsrail'in saldırdığı hastaneye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İşgalci İsrail'İn Gazze'de bir hastaneye yönelik hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. İsrail tarafından vurulan hastanenin güvenlik kamerasında içeride bulunan Filistinlilerin kaçıştığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 20:19:00 - 2021-05-25 20:22:21

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir hastanenin vurulma anları ortaya çıkarken, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 254’e yükseldi.

Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırıların durmasına rağmen saldırılar sırasında yaralanan Filistinlilerden bazıları hayatını kaybetti.

Saldırılarda şehit sayısı 254'e yükseldi

 

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında 39’u kadın 66’sı çocuk olmak üzere saldırılarda toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 254’e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık, İsrail saldırılarındaki yaralı sayısının ise bin 948’e yükseldiğini da açıklarken hastanelerde büyük hasar oluştuğunu da vurguladı.

İsrail hastaneyi hedef aldı

İsrail Gazze’de bir hastanenin hedef alınmasından yeni görüntü ortaya çıktı

İsrail savaş uçakları, 17 Mayıs’ta Gazze kentindeki El-Rimal hastanesi hedef alması sonucu 2 sivili hayatını kaybetmiş, 10 sivil de yaralanmıştı. Hastanede büyük hasar meydana gelmişti. Saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırı anında hastanedeki personelin ve sivillerin yaşadığı panik görüldü.

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