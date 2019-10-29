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Dünya

“İsrail’in parasını teröristlere verecek”

Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi  Nikki Haley, ABD’nin İsrail’e yaptığı yardımı kesip, Filistin’e aktarmasını söyleyen Sanders’ı teröristlere yardım etmek ile suçladı.

2019-10-29 11:54:00 -
“İsrail’in parasını teröristlere verecek”

Münübe Yılmaz

Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi  Nikki Haley, ABD’nin İsrail’e yaptığı yardımı kesip, Filistin’e aktarmasını söyleyen Sanders’ı teröristlere yardım etmek ile suçladı. Haley İsrail hükümetinin ırkçı olduğunu ve ABD’nin İsrail’e yaptığı açilen kesip, Filistin’e aktarmasını söyleyen Senders için “Artık kendini aştı” ifadelerini kullanan Haley “Şanders, İsrail’e kendisini müslüman teröristlerden koruması için verdiğimiz parayı Gazze’ye vermemizi söylüyor. Neden benden başka kimse bunu dile getirmiyor” dedi. Demokrat Parti’nin başkan adaylarından olan ve aynı zamanda Yahudi kökenli olan Sanders ise daha önce “Netanyahu hükümetinin ırkçı olduğunu söylemek Yahudi karşıtlığı değildir, bu bir gerçek” diyerek Netanyahu’yu İsrail’in varlığı için Trump ile olan yakın ilişkisini kullandığını dile getirmişti.

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