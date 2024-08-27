İsrail'in okul saldırısında yaralanan Gazzeli Enes, acıdan çığlıklar atıyor!

İsrail ordusunun 10 Ağustos'ta Gazze kentindeki Et-Tabiin Okuluna sabah namazı vaktinde düzenlediği saldırıda vücudunda ağır yanıklar oluşan ve bacakları kırılan Enes Ubeyd (14), tıbbi imkansızlıklar nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nden ailesiyle birlikte Tabiin Okuluna sığınan Enes'in hayatı, en az 100 kişinin öldüğü, meydana gelen patlamanın şiddetiyle cesetlerin çoğunun parçalandığı ve yandığı saldırıyla birlikte değişti.

İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde yanık tedavisi yapacak doktor, ilaç ve tıbbi teçhizat eksikliği yaşanıyor. Enes de yanık tedavisi olamadığı için hayatını kaybeden abisinin kaderini yaşamamak için mücadele ediyor.

Enes yüzünde ve vücudunun diğer yerlerindeki yanıklar ve bacaklarındaki kırıklar nedeniyle hareket edemiyor ve yatakta şırıngayla besleniyor. Gerekli yanık tedavisi hizmetini alamaması nedeniyle çektiği acılar ise yüzüne yansıyor.

Vücudundaki yanık oranı yüzde 55

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Doktor Ahmed el-Kahlut, Enes'in durumu ve hastanede yanık tedavileriyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

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Enes'in yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığını kaydeden Kahlut, "Enes'in yanıkları vücudunun yüzde 55'ini kaplıyor ve bu çok tehlikeli bir oran. Bu nedenle özel bakıma ihtiyacı var. Tıbbi imkansızlıklar nedeniyle yanık vakalarının tedavisi ise çok güç. Enes'in durumu da stabil değil." dedi.

- İlaç bulunamazsa istenmeyen sonuçlar oluşabilir

Kemal Advan Hastanesi'nin küçük bir hastane olduğunu ve tıbbi imkanlara sahip olmadığını söyleyen Kahlut, Enes'in pansuman yapılırken ve yarası temizlenirken çok ağrısı olduğunu ancak ağrı kesici ve merhem olmaması nedeniyle ağrılarını dindiremediklerini dile getirdi.

İlaçlara alternatif olarak klor tabletler, sodyum klorür ve ılık su kullandıklarını ancak bunların yeterli gelmediğini kaydeden Kahlut, "Gerekli kremler, ilaçlar ve ağrı kesiciler bulunamazsa hiç istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz." diye konuştu.

Enes'in yanıkların yanı sıra her iki bacağının da kırık olduğunu söyleyen Kahlut, bu komplike vakanın tedavisi için ortopedist, yanık tedavi ve plastik cerrahi uzmanına ihtiyaç olduğunu ancak Gazze'nin kuzeyinde bu alanlarda uzman doktor bulunmadığını ve bunun da büyük bir sorun teşkil ettiğini ifade etti.

Kahlut, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören pek çok hastayı yanık tedavisinde gerekli imkanların olmaması nedeniyle kaybettiklerini sözlerine ekledi.

Tıbbi imkansızlıklar Enes'in abisini hayattan kopardı

Saldırıdan sonra Enes ile abisinin önce El-Ehli Baptist hastanesine kaldırıldığını kaydeden anne Ummu Enes ise "Tıbbi imkansızlıklar, ilaç eksikliği ve yanık tedavisinin yapılamaması nedeniyle 4 gün sonra abisini kaybettik. Aslında durumu stabildi ama imkansızlıklar nedeniyle durumu kötüleşti ve oğlumu kaybettim." dedi.

Acıdan attığı çığlıkları duymamak mümkün değil

Enes'in Ehli Baptist'ten sonra Kemal Advan'a getirilip burada yoğun bakıma alındığını anlatan anne, hastanedeki sağlık personelinin ellerinden geleni yaptığını ancak tıbbi imkanların yeterli olmadığını ifade etti.

Enes'in annesi, "2-3 saatte bir yarasını temizliyorlar, ben yoğun bakım ünitesinin dışına çıksam da onun acıdan attığı çığlıkları duyuyorum. Ağrı kesiciler çok az. Yanık merhemi yok. Her gün merhem bulmak için bir sürü kişinin ve kurumun kapısını çalıyorum. Vücudundaki iltihap, ateşinin çıkmasına neden oluyor. Günde 2-3 defa ateşi 40-41 dereceye yükseliyor." diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.

Enes'in bacağındaki kırıkların da platine ihtiyacı olduğunu söyleyen gözü yaşlı anne, Gazze'nin kuzeyinde ortopedi uzmanı olmadığını ve çocukların büyük tehlikeyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Editör: Daily Ummah