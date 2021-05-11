İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesince İstanbul İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenlenen protesto, Ömer Karaoğlu'nun söylediği ezgiler ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ellerinde Filistin ile Türk Bayrağı bulunan gruptakiler, "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Aksa", "Kahrolsun İsrail", "Mehmetçik Kudüs'e" şeklinde slogan attı.

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, burada yaptığı konuşmada, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

Bugün Müslümanlara düşenin, tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği Kudüslü kardeşlere vermek olduğunu ifade eden Genç, "İsrail çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayarak devrileceğinin hesabını yapsın bizce. Bundan sonra söz bitmiştir artık. Bu zalimlerin anladığı dilden konuşma vaktidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İslam İşbirliği Teşkilatı toplanmalıdır. Allah için yola çıkanın yardımcısı Allah'tır." dedi.

Genç, Filistin ve Kudüs davasının yılmaz savunucusu, İsrail'in karşısında dimdik duran merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın sözlerinin bugün yine kendilerine ışık tuttuğunu dile getirdi.

Kudüs'e sahip çıkmanın, tüm mazlumların dertleriyle dertlenmek olduğunu ifade eden Genç, "Kudüs, tüm Müslümanların ortak sorunudur. Her ramazan ayının son cuma günü, Kudüs günü olarak programlar yapıyoruz. Siyonist terör örgütü İsrail, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediği bugünlerde kutsalımız olan Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmemektedir. Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse seri olarak geri çıkarılacaklardır." diye konuştu.

Gruptakilerin başkonsolosluk önündeki protestoları devam ediyor.

Ankara

Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Terörist İsrail, Filistin'den defol", "Gazze'ye, Aksa'ya, direnişe bin selam" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in yalan üzerine kurulduğunu ifade eden Yalçın, "Siyonist rejimin yalan ve talan düzenini irademizle yeneceğiz ve birlikte bitireceğiz. Bunu, imanımızın gereği sayıyoruz." dedi.

Yalçın korkmadan, susmadan, yılmadan ve yorulmadan haykırmaya devam edeceklerini belirterek, "Çünkü bu zulmün ebed müddet sürmeyeceğine ve zulümle abat olunamayacağına iman etmiş durumdayız. Filistin'de sırtını teknolojiye dayamış küresel Ebrehe'nin fillerine karşı taşla ve sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

İsrail'in şiddetle beslenen politikaların merkezi konumunda olduğunu aktaran Yalçın, "Tam da bu yüzden diyoruz ki Mescid-i Aksa'ya yaptıkları ve yaşattıkları İsrail'in sonu olacaktır. Kudüs'te ürettiği diplomatik vahşet, Filistin'in bütününe yayılmış siyonist cinnet, Filistinli kardeşlerimize yönelen ırkçı ve Yahudi vahşet İsrail için yolun sonudur, sonun başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Yalçın, İsrail'in birçok yöneticisinin terörle hareket eden grupların içerisinde yer aldığını belirterek, "İsrail'in temelinde, tabanında her katında, hatta tavanında terör ve teröristler vardır." dedi.

Mescid-i Aksa'nın önüne toplanan yüz binlerce Filistinlinin insanlık gayesinin onurlu fertleri olduğunu söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Onlar küresel terörist İsrail'in sonunu getirecek, tarihin iyilik sefercileridir. Biz buradan onların hizmetinde, emrinde, duasında ve niyazındayız. Biz onların intifadasını küresel zemine taşımanın hizmetindeyiz. Müslümanlar ve dünyanın tüm iyi insanları şimdi el ele vermeli ve sıra bizde demeli. İsrail'i kanıyla, kiniyle, kiriyle, zulmü ve terörüyle zihinlerimizde reddetmenin, işgalci olduğu coğrafyadan ve sistemlerden def etmenin vaktidir."

Yalçın, Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunu hatırlatarak, "Bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes bilsin ve duysun ki Kudüs Filistin'dir, Kudüs İslam şehridir ve Kudüs bütün inançların medeniyet birikimdir." ifadelerini kullandı.

Müslüman devletlere çağrıda bulunan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ya İslam İşbirliği Teşkilatının gereğini yapın ya da iki yüzlü davranmayın, o teşkilattan çıkın, safınızı belli edin. İslam İşbirliği Teşkilatı yine Filistin meselesi üzerine, Kudüs üzerine, Mescid-i Aksa üzerine kurulmuştu. Dolayısıyla onun gereğini yapmayan devletler oradan çıksınlar, oranın içerisinde bulunmasınlar. Dünyaya çağrımız, Birleşmiş Milletlere çağrımız, Kudüs'te bu vahşet devam ettiği müddetçe, Mescid-i Aksa'da bu hayasızlık, bu vahşet, bu işgal girişimi, bu saldırı devam ettiği müddetçe insan haklarından bahsetmeyin. O martavalı okumayın. Onun için BM'nin işin gereğini yapması gerekir. Türkiye'ye ve bütün duyarlı insanlara çağrımız şudur, Mescid-i Aksa'da Müslümanları yalnız bırakmamalıyız."

Afyonkarahisar

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması Afyonkarahisar'da protesto edildi.

Afyonkarahisar Platformu öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, çok sayıda araçla şehir turu atıldıktan sonra Kent Meydanı'nda toplandı.

Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları taşıyan protestocular, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Dişe diş, kana kan, intikam intikam", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" şeklinde slogan attı.

Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu adına Afyonkarahisar İHH Dernek Başkanı Ahmet Ertürk, yaptığı konuşmada, bugün burada Mescidi Aksa ve mescidi Aksa'yı savunan Filistinli kardeşlerin yalnız olmadığını Karahisar Kalesi'nin eteğinden tüm dünyaya haykırmak ve desteklerini ilan etmek için toplandıklarını söyledi.

Ramazanın başından itibaren İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Şam Kapısı'nda Filistinlilerin akşamları iftar düzenlemesini engellediğini ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin evlerini işgal ettiğini ifade eden Ertürk, "Bu süreçte Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale edildi. Saldırılarda yüzlerce kadın, çocuk ve yaşlı yerlerde sürüklendi, yaralandı ve dahi şehit oldular." dedi.

70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Ertürk, şöyle konuştu:

"Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin’e, Kudüs’e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyor. Filistin, her geçen gün Siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Uluslararası hukuku çiğneyerek insanlık onurunu ayaklar altına alan İsrail'e karşı verilen mücadelemiz Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecektir. Hatırlatmak isteriz ki İsrail'in işlemiş olduğu suçlar bitmek bilmiyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor."

Ağrı

Ağrı'da da Kudüs Platformu adı altında bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin ve gönüllülerinin oluşturduğu araç konvoyu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünden hareket etti.

Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlarla korna çalan grup, yaklaşık 3 kilometrelik şehir turunun ardından Ulu Cami önünde basın açıklaması yaptı.

STK'ler adına açıklamayı okuyan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, İsrail devletinin kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini dile getirdi.

Mescid-i Aksa'nın özgürleşmeden insanlığın özgürleşmeyeceğini vurgulayan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam da bu yüzden herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz. Bu kör düzene karşı yılmayacağız ve usanmayacağız."

Ardahan

Filistin ve Türk bayraklarıyla Memur-Sen Ardahan İl Başkanlığı önünde toplanan grup, daha sonra kent merkezinde konvoy oluşturdu.

Konvoyun ardından Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan grubu temsilen basın açıklaması yapan Memur-Sen Ardahan Temsilcisi Erdinç Çakmak, Doğu Kudüs'te yapılan zulmü protesto etmek için toplandıklarını belirterek, "Artık bu zulmün durmasını istiyoruz. Yapılan zulme herkesin tepki göstermesi gerek." ifadesini kullandı.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Artvin

Artvin’de sivil toplum kuruluşları İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasını protesto etti.

Memur-Sen öncülüğünde gerçekleştirilen protesto öncesi bazı STK, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar şehir girişindeki Köprübaşı mevkiinde toplandı.

Grup burada "Kahrolsun İsrail" sloganları atıp tekbirler getirerek Filistinlilere yapılan saldırıyı kınadı.

Grup daha sonra Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturarak kornalar eşliğinde şehit turu attı.

Konvoya katılan bazı vatandaşlar da araçların camlarından Türk ve Filistin bayrakları salladı.

Konvoy sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Memur Sen Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce, "Filistin’de insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz" diye konuştu.

Amasya

Amasya'daki protestoda, ellerine Türk ve Filistin bayrakları gruptakiler, Akbilek Meydanı'nda bir araya geldi.

İHH önderliğinde kentteki sivil toplum kuruluşlarından bazılarının temsilcileri ve üyeleri, araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir merkezinde tur attı.

Yavuz Selim Meydanı'nda sona eren konvoyun ardından burada basın açıklaması yapan, Amasya İHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Akgül, Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadele devam edeceklerini vurguladı.

İsrail'in kirli bir sistem kurduğunu ve aldığı destekle kan dökmekten çekinmediğini vurgulayan Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filistin, manevi zemini Mescid-i Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizmin bilindik illüzyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadele devam edeceğiz."

Bartın

Memur Sen Bartın İl Temsilciliği, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Filistinlilere yapılan saldırıları kınadı.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in dünyanın en alçak zulmünü her zaman olduğu gibi ramazan ayında tekrar ettirdiğini söyledi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa meselesinin coğrafi bir mesele olmadığını dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Kudüs ve Mescid-i Aksa meselesi iman meselesidir. Bin yıldır İslam sancağını gururla, şerefle dalgalandıran bir milletin evlatları olarak hiç kimse sahip çıkmasa da Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak bizim vazifemizdir. Hiçbir şey yapamıyorsak, Kudüs'ün kandillerine yağ olmak, bizim vazifemizdir. Hiçbir şey yapamıyorsak zulmü dünyaya duyurmak için meydanları doldurmak bizim vazifemizdir. Mescid-i Aksa bizim kutsal mabedimiz, Kudüs kutsal şehrimizdir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, Mekke'den de Medine'den de daha fazla zikredilen şehirdir Kudüs. Dolayısıyla Kudüs'e sahip çıkmak imanımızın gereğidir."

Bayburt

Bayburt'ta İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Tarihi Saat Kulesi Meydanında bir araya gelen grup slogan atarak, Filistin'de yaşananları kınadı.

Grup adına konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şubesi Başkanı İlhami Polat, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün, Filistin'in kalacağını söyledi.

Polat, ne karar alınırsa alınsın Kudüs'ün sahipsiz olmadığını vurgulayarak, "Mescid-i Aksa, barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacaktır. İnanıyoruz ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacaktır. Bu hak, insanlık ve adalet mücadelesidir." diye konuştu.

Düzenlenen araç konvoyuna katılan vatandaşlar Filistinlilere destek vererek, Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Araç sürücüleri Cumhuriyet ve Akşemsettin caddelerinde konvoy oluşturdu.

Bingöl

Bingöl'de İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hacı Hıdır Camisi'nin yanında bir araya gelen 20 sivil toplum kuruluşunun üyeleri İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Gruptakiler adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Yunus Kava, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandıklarını söyledi.

Mescid-i Aksa'ya saldıranları ve İsrail'in yaptıklarını telin etmenin asgari durum arz ettiğini vurgulayan Kava, şöyle konuştu:

"Başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail’in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Kirli medya düzeniyle artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir."

Hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya devam edeceklerini dile getiren Kava, "Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı. Yılmayacağız, usanmayacağız." dedi.

İsrail aleyhinde slogan atan dernek üyeleri, duanın ardından yaklaşık 500 araçla kentte Filistin bayraklarıyla tur attı.​​​​​​​

Bilecik

Bilecik'teki protestoda, ellerine Türk ve Filistin bayrakları alan yaklaşık 200 araçlık grup, Bilecik Stadyumu'nda bir araya geldi.

İHH ve Memur-Sen önderliğinde kentteki sivil toplum kuruluşlarından bazılarının temsilcileri ve üyeleri, araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir merkezinde tur attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren konvoyun ardından burada basın açıklaması yapan Memur-Sen Bilecik İl Temsilcisi Süleyman Akyıldız, Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye ve Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadele devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da yaşanan gelişmeler nedeniyle yüreklerinin yandığını söyledi.

1967 yılından beri planlı bir şekilde Mescid-i Aksa'ya ve Filistin devletinin bulunduğu Kudüs şehrine bir öncekini aratan saldırılar düzenlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Adeta insan hakları savunucusu diye kendilerini adlandıranlar en temel insan hakkı olan din hürriyetini yaşama hakkını engelleyerek, İslam dini için en mukaddes günlerde bu saldırıyı yaparak Müslümanlara meydan okumaya ve dinimize bu noktada zarar verme gayreti içindedirler."

Açıklamaların ardından grup tarafından Kudüs'teki Müslümanlar için dua edilirken İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Bitlis

Bitlis-Tatvan Üç Yol kavşağında sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, araçlarla konvoy oluşturarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına kadar geldi.

Burada bir araya gelen kalabalık, İsrail aleyhine slogan atarak tekbir getirdi.

Kuran tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Cabir Durak, bugün burada teröre karşı direnen ve insan olmanın onurunu kurtarmak, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek için toplandıklarını söyledi.

İnsan olmanın asgari şartının bugün meydanda toplanmak olduğunu anımsatan Durak, şu ifadeleri kullandı:

"Covidi, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır."

Basın açıklamasına Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu da destek verdi.

Bolu

Bolu'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi.

Bolu Sİivil İrade Platformu adı altında 26 sivil toplum kuruluşu üyeleri ile Kudüs gönüllülerinin yer aldığı grup, Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları taşıyarak araçla şehir turu attı.

Daha sonra Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Siteler Camisi önünde toplanan grup burada basın açıklaması yaptı.

Bolu Sivil İrade Platformu adına açıklama yapan Ahmet Koçak, Mescidi Aksa özgürleşmeden insanlığın özgürleşemeyeceğine vurgu yaparak, "Filistin, saldırı altında. Kudüs kirli postallar altında eziliyor. Mesicid-i Aksa, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor, iki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor, atsız pusatsız. Utan dünya. Utan insanlık." şeklinde konuştu.

Unutmanın felaket olduğunu söyleyen Koçak, "Biz bugün burada hatırlatma yapmak için, o, teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın insan olmanın onurunu kurtarmak için, imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. İnsan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Koçak, Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeninin elbette bir gün yenileceğini ifade etti.

Koçak'ın açıklamasının ardından tekbirler getiren gruptakiler, dua ettikten sonra dağıldı.

Burdur

Burdur'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi.

Burdur İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde akşam saatlerinde Türk, Filistin ve bayrakları taşıyan çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, Bozkurt Mahallesi'nde toplandı.

Grup adına burada açıklama yapan İHH Şube Başkanı Hüseyin Çetinkaya, Filistin'in her geçen gün Siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Tüm dünyanın İsrail katliamlarına gözünü yumduğuna işaret eden Çetinkaya, İsrail'e karşı verdikleri mücadelenin Kudüs özgür oluncaya kadar devam edeceğini bildirdi.

Çetinkaya, İsrail'in işlediği suçların bitmek bilmediğini dile getirerek, "Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Tüm ağır bedellere rağmen Filistinliler, davalarından asla vazgeçmiyorlar. Filistinliler, haklarını savunmak için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya ve ümmetin onurunu korumaya devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

"Bütün İslam ülkeleri tepkisini ortaya koymalıdır"

İşgalci İsrail'in masum insanlara, çocuklara, kadınlara ve olayları dünyaya aktaran basın mensuplarına orantısız güç kullandığını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır."

Grup, slogan attıktan sonra araçlarla şehir turu yaptı.

Çankırı

Çankırı'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi.

Kardeş STK Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar yaklaşık, 200 araçlık konvoy oluşturarak kentte tur attı.

Kucaklama Taşı mevkisinde düzenlene basın açıklamasında grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Volkan Kavak, teröre karşı direnen yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandıklarını söyledi.

Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam ve Müslümanların mabedi olduğunu belirten Kavak, "Bununla birlikte bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistin'dir, İslam şehridir, bütün inançların medeniyet birikimidir." dedi.

Filistin'in Siyonist işgalden, Filistinlilerin Siyonist vahşetten azade olunacağını ifade eden Kavak, şöyle konuştu:

"Bugün burada ve tüm Türkiye'de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçirmeye ve İsrail'in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. Son olarak herkese sesleniyoruz ki tüm dünya halkları tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır."

Konuşmanın ardından dua edildi.

Çanakkale

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırısını protesto etmek üzere Esenler Mahallesinde toplanan Memur-Sen'e bağlı sendika üyeleri ile bazı STK'ların temsilcileri, araçlarıyla şehir turu yaptı.

Memur-Sen Çanakkale Temsilcisi Suat Özen, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in son derece fütursuzca ve hayasızca saldırılarına devam ettiğini söyledi.

İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini belirten Özen, şunları kaydetti:

"Tam da bu yüzden, herkes sussa da, Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor, biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı yılmayacağız, usanmayacağız. Orada, insanlığın haremine yapılan saldıra karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz."

Topluluk üyeleri açıklamanın ardından Kızılay Kan Bağışı aracına giderek bağışta bulundu.

Çorum

Çorum'da sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çorum İHH İnsani Yardım Vakfı binası önünde toplanan dernek üyeleri saldırıları protesto etti. Gruptakiler adına açıklama yapan dernek yöneticilerinden Mehmet Çalışkan, İsrail'in pek çok alanda hukuk tanımaz eylemler yaptığını, Kudüs'teki saldırının da bu eylemlerden sonuncusu olduğunu söyledi.

Dünyanın bu saldırılara sessiz kaldığını belirten Çalışkan, "Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar; Israil'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları, adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Memur-Sen üyeleri ise Hürriyet Meydanı'nda bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

Memur-Sen İl Temsilcisi Tekin Çınar, saldırıların kabul edilemez olduğunu belirterek, İsrail'in durdurulması gerektiğini vurguladı.

Basın açıklamalarının ardından konvoy düzenlendi. İHH ve Memur-Sen üyeleri, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla kent merkezinde tur attı.

Denizli

Denizli'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Kentte sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak caddelerde tur attı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Kahrolsun İsrail", sloganı atarak tekbir getirdi.

Burada açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk, saldırıları kınadıklarını söyledi.

Siyasi parti temsilcilerinin destek verdiği basın açıklaması, protestocuların slogan atmasıyla sona erdi.

Deliklicinar Yeni Camisi'nde yatsı namazının ardından Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılınıp dualar edildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İlk olarak Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde Dağkapı Meydanı'nda toplanan kalabalık, yatsı namazının ardından Fİlistin ve İslam alemi için dua etti.

Gruptakiler adına açıklama yapa HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç, İsrail'in nihai emeli olan Mescid-i Aksa'yı tamamen işgal etmek için fırsat kolladığını ve saldırılarını arttırdığını dile getirdi.

İşgalci Siyonistlerin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya saldırdığını yineleyen Dinç, şunları kaydetti:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren Siyonist polis ve askerler, hiçbir ayrım gözetmeksiniz vahşice Aksa'ya ve içerisindeki Müslümanlara gaz ve ses bombalarıyla, plastik mermilerle saldırdı. Müslümanların üzerine arabalar sürerek ezmek istediler. Müslümanlar bedenlerini Aksa'ya siper ederek işgale izin vermediler. Büyük bir kibir ve gururla gelen Siyonistler, bu izzetli direniş karşısında gerisin geri kaçmak zorunda kaldılar. Mescid-i Aksa ve Kudüs davası sadece Filistinlilerin veya sadece Arapların davası değil, bütün Müslümanların davasıdır. Mescid-i Aksa'yı savunmak sadece Filistinlilerin değil, bütün ümmetin görevidir. Bu nedenle Aksa'yı en ön cephede savunan Müminler asla yalnız ve yardımsız bırakılmamalıdır."

Memur-Sen İl Temcilciliği öncülüğünde de kentteki diğer STK'lerin desteğiyle program düzenlendi.

Yüzlerce araç halinde 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelen grup adına Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, açıklama yaptı.

İsrail'in Filistin'e ve Kudüs'e yaptığı zulmü protesto etmek için toplandıklarını ve amaçlarının Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara destek olmak olduğunu belirten Ensarioğlu, "İsrail bilmelidir ki Mescid-i Aksa bütün İslam ordusunun ortak değeridir. İsrail'e destek verenler ve onlarla birlikte hareket edenler Mescid-i Aksa'nın kapısında er ya da geç yaptıkları zulmün cezasını kesinlikle ödeyeceklerdir. Biz de Diyarbakır'dan diyoruz ki Mescid-i Aksa hepimizin ortak şerefi ve değeridir. Hiçbir şekilde onu yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

İsrail aleyhinde slogan atan grup daha sonra araçlarla kentte Filistin bayraklarıyla tur attı.​​​​​​​

Erzincan

Filistin bayrağı taşıyan bir grup, Erzincan Belediyesi önünde bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Erzincan STK Platformu Dönem Sözcüsü Emrah Kardeş, İsrail'in yaptığı zulme karşı canını ortaya koyan Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail tarafından insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacaklarını vurgulayan Kardeş, "Ne var ki terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Biz biliyoruz ki İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından araçlarıyla konvoy oluşturup kent genelinde düzenledikleri turun ardından dağıldı.

Basın açıklamasına AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Erzurum

Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından yapılan protesto gösterisine katılmak için vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla İstasyon Meydanı'na geldi.

Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Karataş, platform adına burada yaptığı konuşmada, Kudüs'ün kirli postallar altında ezildiğini, terörist canilerin tasallutuna maruz bırakıldığını aktardı.

Filistin halkının direnmeye devam ettiğini belirten Karataş, "İki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor, atsız pusatsız. Utan dünya, utan insanlık." diye konuştu.

Teröre karşı direnen, imanını, izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek için toplandıklarını ifade eden Karataş, şunları kaydetti:

"Herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzsüzlerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyorsa, biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı. Yılmayacağız, usanmayacağız. Orada, insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz."

Konuşmanın ardından Erzurumlu Muhammed Şevket Gökşan hoca dua etti.

Alanda toplanan vatandaşlar, otomobilleriyle şehrin ana caddelerinde araç konvoyu oluşturdu.

Elazığ

Elazığ'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elazığ Şubesi öncülüğünde Öğretmenevi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbirler getirerek İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasına tepki gösterdi.

Etkinlikte, Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Memur-Sen öncülüğünde toplanan vatandaşlar ise Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup kent merkezinde tur attı.

AGD Elazığ Şube Başkanı Recep Koca, yaptığı basın açıklamasında, İsrail polisinin tüm İslam aleminin kutsalı olan Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmediğini belirtti.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı haince saldırıları kınadıklarını ve lanetlediklerini ifade eden Koca, "Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal atındadır. 1916 Mayıs’ında imzalanan Sykes-Picot Antlaşması, Kasım 1917’de yayınlanan Balfour Deklarasyonu, Şubat 1945’te gerçekleşen Yalta Konferansı, işgalcilerin kim olduğunun göstergesidir. İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gideceklerdir." dedi.

Koca, Filistinlilerin verdikleri kurtuluş mücadelesinde onların hep yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Eskişehir

İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırması Eskişehir'de protesto edildi.

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami avlusunda toplanan kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına burada açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunu hatırlattı.

Basın açıklamasının ardından etkinliğe katılanlar araçları ile konvoy oluşturdu.

Hatay

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması, Hatay'da protesto edildi.

Memur-Sen Hatay İl Temsilciliği öncülüğünde sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, oda ve borsa temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla araç konvoyu düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile şehir turu attı.

Memur Sen Hatay İl Temsilcisi İsmail Bayrakdar, yaptığı açıklamada, genç yaşlı demeden Mescid-i Aksa'yı korumak için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistinlilerin sesi olmaya devam edeceklerini belirten Bayrakdar, şunları kaydetti:

"Herkes bilsin ve duysun ki Mescid-i Aksa, barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir.

Kudüs Filistin'dir, Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı Siyonizm'in yeşerdiği bu kirli düzendir."

Karabük

Memur-Sen Karabük İl Temsilciliği, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırısına tepki gösterdi.

Saldırıya tepki amacıyla düzenlenen konvoyda, Türk ve Filistin bayrakları açıldı ve konvoy kentte tur attı.

Memur-Sen Karabük İl Temsilcisi Zeki Öz, Kent Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "İnsanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Fakat biz şunu da biliyoruz. Dünyaya hakim olan kirli düzen, adaleti değil, kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır." dedi.

Öz, Memur-Sen ailesi olarak tüm sivil toplum kuruluşlarına ve adalet arayışı içinde olan her kesime bu mücadelede yerini alması için çağrıda bulundu.

Kars

Kars'ta İHH İnsani Yardım Vakfı ve Memur-Sen Kars Şubesi koordinesinde konvoy oluşturuldu.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıyan bir grup, kent merkezindeki Memur-Sen binası önünde bir araya geldi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, şehir turu attı.

Kastamonu

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları Kastamonu'da protesto edildi.

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda, vatandaşlar araçlarıyla Karayolları Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar gitti.

Memur-Sen İl Başkanı İrfan Bakır, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in yaptığı zulmü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Mescid-i Aksa'nın özgürleşmeden insanlığın özgürleşemeyeceğini ifade eden Bakır, "Herkes sussa da Filistin'de Kudüs'te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Orada, insanlığın haremine yapılan saldıra karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz." dedi.

Kilis

Kilis'te de sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Hacı Faruk Kayabaş Cami önünde başlayan araç konvoyu, kentteki mahalle ve caddeleri turladı, konvoydakiler İsrail aleyhine sloganlar attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, "Kahrolsun İsrail", "Direnişe devam, Kudüs'e selam", sloganları attı, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gruptakiler adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Bekir Şen, Filistin'in saldırı altında kirli postallar altında ezildiğini söyledi.

Başını kuma gömenlere inat bir halkın ölüme aldırış etmeden korkak düşmanın üzerine yürüdüğünü belirten Şen, "Unutmak felakettir. Biz bugün burada hatırlama yapmak için, teröre karşı direnen insan onurunu kurtarmak için imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık." dedi.

Kudüs'ün İslam şehri olduğunu vurgulayan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek asgari bir durum arz etmektedir. Yılmayacağız, usanmayacağız. Orada insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi, sözü olacağız. Bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz. Herkes bilsin ve duysun ki Mescid-i Aksa, barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistin'dir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. Ve herkes şunu görecek ki Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden, Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak."

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda bir araya gelen Malatya Sivil Toplum Kuruluşları üyesi çok sayıda kişi, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla, tekbirler getirerek, "Kahrolsun İsrail", "Kudüse selam direnişe devam" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Genç Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Oğuzhan Önver, İsrail'in yaptığı zulmü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini belirten Önver, kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceklerini ifade etti.

Önver, katil İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin, büyük bir hüsrana uğrayacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlahi hükmünce hareket edip adalet sağlanıncaya, Mescid-i Aksa ve Kudüs özgürleşinceye, Filistin bağımsızlığına kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Herkes bilsin ve duysun ki

Mescid-i Aksa, barış dini İslamın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte bu kutlu mabed barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Kudüs Filistindir. Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, siyonist işgalden, Filistinliler siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak."

Basın açıklamasının ardından katılımcılar tepkilerini göstermek amacıyla çok sayıda araçla klakson çalarak şehir turu attı.

Muş

Muş'ta Belediye Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Hamas'a selam, direnişe devam" ve"Kudüs'e selam, direnişe devam" sloganları atarak tekbir getirdi.

Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, İsrail'in saldırılarını lanetlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı Talip Tuğrul da Siyonist İsrail'in, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediğini, bugün de Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmediğini söyledi.

İlk kıble olan Mescid-i Aksa, Peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin topraklarının işgal atında olduğunu kaydeden Tuğrul, şunları söyledi:

"Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir,. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir, Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir, Kudüs demek Diyarbakır, Ankara ve İstanbul demektir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak, İstanbul’a, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır."

İsrail ve Amerika'ya tepki gösteren grup, daha sonra buradan ayrıldı.

Ordu

Kentte toplanan STK üyeleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araç konvoyuyla Memur-Sen Ordu Şubesi önüne geldi.

Grup zaman zaman, tekbirler getirerek, "Kahrolsun İsrail", "Kudüse selam direnişe devam" şeklinde slogan attı.

Grup adına konuşan Diyanet-Sen Ordu Şube Başkanı ve Memur-Sen Başkan Vekili Kerim Alptekin, işgal altındaki Filistin’e yapılan saldırıları kınamak, İsrail’in uyguladığı politikayı protesto etmek adına bir araya geldiklerini söyledi.

Terörist İsrail'in hayasız davrandığını ifade eden Alptekin, "Filistin, saldırı altında. Kudüs, kirli postallar altına eziliyor, Mescid’-i Aksa gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından, toplanan kalabalık araçlarıyla şehir turu attı.

Bazı apartmanların balkonlarından da vatandaşlar alkışlayarak gruba destek oldu.

Sakarya

Sakarya'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da Filisitinlilere saldırısını kınadı.

Kentte 67 sivil toplum kuruluşunu (STK) temsil eden Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri Yeni Sakarya Atatürk Stadı önünde toplandı.

Araçlarına Türk ve Filistin bayraklarını asan grup, konvoy oluşturarak Servdivan ilçesindeki helikopter pistine kadar gitti.

Burada Celal Alpdoğan, Hasan Şengül ve Muhammet Bilal Koşar, grup adına açıklamayı okudu.

Alpdoğan, Filistin'in saldırı altında olduğunu belirterek, "Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mesicid-i Aksa, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor, iki yüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor, atsız pusatsız. Utan dünya, utan insanlık." dedi.

Şengül de İsrail'in bir yalan üzerine kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecek, bunu imanımız kadar biliyoruz. Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir.Fakat biz zulmün abad olmayacağına iman etmişiz. Ne var ki terörist İsrail'in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Biz biliyoruz ki İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır. Evet, İsrail, korkularının esiridir ve İsrail, holokost endüstrisinden beslenen lobilerin esiri olduğu için şiddeti politikalarının merkezine koymuştur."

Koşar da Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunu dile getirerek, "Herkes bilsin, duysun ve inansın ki Kudüs Filistindir, Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir ve herkes şunu görecek ki Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacak. Filistin, Siyonist işgalden, Filistinliler Siyonist vahşetten çok yakında azade olacak. İnanıyor ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacak." diye konuştu.

Grup, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Sivil Dayanışma Platformu'nu oluşturan İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH), Memur-Sen, İlim Yayma Cemiyeti, Peygamber Sevdalıları, Hayrat Vakfı, Cihannüma ve Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, Gazi Paşa Mahallesi Ömer Kabak Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Abdullah Çatı, tüm Türkiye'de aynı anda İsrail'in yaptığı zulmü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail'in barbar saldırılarını artırdığını ve bu zulmü dünyaya gösteren basın mensuplarını da hedef aldığını belirten Çatı, İslam dünyasının bu saldırılara karşı sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Filistin'in başkentinin Kudüs olduğunu hatırlatan Çatı, "Filistin, manevi zemini Mescid-i Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizmin bilindik illüzyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Basın açıklamasının ardından katılımcılar tepkilerini göstermek amacıyla yaklaşık 100 araçla klakson çalarak şehir turu attı.

Tekirdağ

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması Tekirdağ'da protesto edildi.

"Kudüs onurumuzdur", " Kahrolsun İsrail", " Müslümanlar kardeştir" dövizleri taşıyan sivil toplum örgütü üyeleri Valilik önünde toplandı. Grup üyeleri İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Süleyman Çalışkan, mübarek ramazan ayında yapılan acımasız saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Dünyanın İsrail'in saldırılarına sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Müslümanlar olarak biz artık susmayacağız. Kudüs İslam'ın başkentidir. Bugün fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya girmeye çalıştılar ama başaramadılar. Kadınlarımızla, çocuklarımızla Filistinli kardeşlerimiz o azgın azınlığı Mescid-i Aksa'ya sokmadı. Güçten anlayan İsrail şimdi Gazze'yi uçaklarla bombalıyor. Biz şehadete arzulu bir ümmetiz.

Uçaklarla da gelseniz, tanklarla da gelseniz Mescid-i Aksa'ya sizi sokmayacağız. 'Kudüs kırmızı çizgimiz' derken biz o çizgileri kanlarımızla çizdik. Biz o kırmızı çizgiyi çocuklarımızın, kadınlarımızın ve gençlerimizin kanlarıyla çizdik. O yüzden Filistin bizim onurumuzdur. Bu bir dönüm noktası olacaktır. Dünya sussun, sustukça yerin dibine batacak. Kudüs'e uzanan eller kırılır."

Grup üyeleri, daha sonra Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için dua etti.

Van

Van'ın Erciş ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak caddelerde tur attı.

Kaymakamlığın önüne gelerek toplanan kalabalık, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika" sloganları atarak tekbir getirdi.

Burada açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Cemal Aslan, uluslararası hukuk sisteminin zulüm ve terörü desteklediğini belirtti.

Bu yüzden İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Biz bugün burada kardeşlerimize destek vermek, teröre karşı direnerek insan olmanın onurunu kurtarmak ve imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Evet, insan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Pandemiyi, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir."

Siyasi parti temsilcilerinin destek verdiği basın açıklaması, protestocuların slogan atmasıyla sona erdi.

Yalova

Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve sendikaların çağrısıyla yüzlerce araçtan oluşan konvoyla İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırıları protesto edildi.

Vatandaşlar, Yalova Valiliğinden alınan izinle 90. Yıl Spor Salonu önünde toplandı. Araçlarla ilk olarak kent merkezinden geçerek Çiftlikköy ilçesine giden grup, daha sonra kent merkezine döndü.

Araçlarda Türk ve Filistin bayrakları açan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Zonguldak

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilciliği, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını kınadı.

Saldırıya tepki amacıyla düzenlenen konvoyda Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla kentte tur atan üyeler, daha sonra Madenci Anıtı önünde bir araya geldi.

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, burada yaptığı açıklamada, mazlumların yanında, zalimlerin de her zaman karşısında olduklarını söyledi.

Adaleti değil güçlünün hakimiyetini haykıran bir dünya düzeninde ısrarla ve inatla mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini belirten Aşkar, "Tam da bu yüzden, herkes sussa da Filistin'in de Kudüs'ün de bizim canımız ciğerimiz olduğunu buradan haykırıyoruz. İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan, dünya düzeni tarafından elbette yenilecektir. Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir. Fakat biz zulmün abat olmayacağına inanıyoruz." dedi.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.