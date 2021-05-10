İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını protesto eden Filistinli çocuk direnişe 'ders' arası verdi!
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddetini protesto eden bir çocuğun olayların dindiği sırada ders çalışması dikkat çekti.
Mescid-i Aksa'da bir çocuk, İsrail polisinin saldırılarını bir süreliğine durdurduğu dakikalarda, avluda ellerinde kalem ve kitaplarla ders çalıştı.
İsrail polisi Filistinlilere saldırıyor
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere sabah bir saldırı daha düzenlemişti.
Çok sayıda Filistinli yaralandı
İşgalci İsrail güçleri, çocuğundan yaşlısına Mescid-i Aksa'da bulunan yüzlerce Filistinlinin direnişiyle karşılaştı. Saldırılarda 300'den fazla Filistinli yaralandı.
İsrail güçlerinin saldırılarını bir süreliğine durdurduğu dakikalarda Mescid-i Aksa'da bulunan bir çocuk, avluda yere oturmuş, elinde kalem, yerde defter ve kitaplarla ders çalışırken görüntülendi.