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Dünya İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını protesto eden Filistinli çocuk direnişe 'ders' arası verdi!
Dünya

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını protesto eden Filistinli çocuk direnişe 'ders' arası verdi!

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik şiddetini protesto eden bir çocuğun olayların dindiği sırada ders çalışması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 18:33:00 -
İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını protesto eden Filistinli çocuk direnişe 'ders' arası verdi!

Mescid-i Aksa'da bir çocuk, İsrail polisinin saldırılarını bir süreliğine durdurduğu dakikalarda, avluda ellerinde kalem ve kitaplarla ders çalıştı.

İsrail polisi Filistinlilere saldırıyor

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere sabah bir saldırı daha düzenlemişti.

Çok sayıda Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail güçleri, çocuğundan yaşlısına Mescid-i Aksa'da bulunan yüzlerce Filistinlinin direnişiyle karşılaştı. Saldırılarda 300'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin saldırılarını bir süreliğine durdurduğu dakikalarda Mescid-i Aksa'da bulunan bir çocuk, avluda yere oturmuş, elinde kalem, yerde defter ve kitaplarla ders çalışırken görüntülendi.

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