İsrail'in Lübnan bataklığında gözü dönmüş ilerleyişi! Yarun ve Maron er-Ras hattında sıcak temas!

Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek amacıyla kara saldırıları başlatan İsrail ordusunun, sınır hattındaki Yarun ve Maron er-Ras yakınlarında ilerlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'e ait askeri araçların sınır hattındaki Yarun ve Maron er-Ras beldeleri yakınlarında Lübnan toprakları içinde ilerlediğinin gözlendiği ifade edildi.

Sınır hattındaki Adisa-Tayba ekseninde ise İsrail ordusu ile Hizbullah unsurları arasında çatışmaların sürdüğü bildirildi. İsrail askerlerinin yoğun topçu ve silah atışları eşliğinde burada da Lübnan topraklarına girmeye çalıştığı kaydedildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun Tayba beldesine birden fazla hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Hizbullah sabah saatlerinde fırlattığı roketlerle Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hıyam ilçesinde İsrail güçlerine ait toplanma noktalarını hedef aldı.

İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını duyurmuştu.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.