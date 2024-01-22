İsrail’in korkunç infaz görüntüleri

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırımdan dolayı yargılanırken, bunu inkar yoluna giderken ortaya çıkan yeni görüntüler Siyonistlerin düşünüldüğünden çok daha vahşi bir soykırıma imza attığını gözler önüne seriyor...

Al Jazeera kanalı, barbar siyonistlerin geçtiğimiz ay Gazze’nin Şeyh Rıdvan mahallesinde yaptığı toplu infazlara ait görüntülere ulaşıp, İsrail ordusunun bir savaş suçunu daha ortaya koydu. Al Jazeera kanalının görüntülü haberine göre Siyonist askerler, ablukaya aldığı Gazze Şeridi’ndeki Şeyh Rıdvan mahallesinde insanları evlerinden çıkarıp toplu infaz yaptı.

Paylaşılan görüntüler ve tanık ifadeleri, İsrail askerlerinin geçen ay Gazze’de nasıl infazlar gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. İsrail askerlerinin Aralık ayında Gazze’de en az 19 sivili infaz ettiğini söyleyen görgü tanıkları, kadın ve kız çocuklarının ailelerinden nasıl koparıldığını, dövüldüğünü ve çıplak arandığını anlattı.

Kadınları da soydular

Al Jazeera kanalı, 19 Aralık’ta gerçekleşen soykırım saldırısına ilişkin görüntülere ve bir ailenin işkence örüp sağ kalan aile üyeleriyle görüştü.

Kocası öldürülen Umm Odayi Salem, “Tanklar ve buldozerler binanın etrafını sardı. Top mermileri günlerdir binaya isabet ediyordu. Durum çok kötüydü” diye konuştu.

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Yaşadıkları dehşeti anlatan Salem, “İsrail askerleri binaya baskın düzenledi. Kapımıza vurdular. Kocam onlara hepimizin sivil olduğunu söyledi. Şiddetle onu başka bir daireye götürdüler. Onları takip ettim, bırakmaları için yalvardım. Beni ve kızlarımı silah dipçikleriyle dövdüler. Biz kadınları bir yere koydular ve silahla tehdit ettiler. Bizi soymaya zorladılar. Üzerimizi aradılar, en korkunç kelimeleri kullanarak bize hakaret ettiler. Askerler yalvarışlarımızı dikkate almadı ve topladıkları tüm erkekleri infaz etmeye başladı. Kocam bu binada öldürülen 19 erkekten biriydi. Onlara eğilmelerini emrettiler ve infaz ettiler. Hepsini öldürdüler” diye konuştu.

Görüntülerde enselerinde ve sırtlarında mermi giriş delikleri olan erkek cesetleri görülüyor. Şiddet gören Salem’in büyük kızı da küçük kardeşi Nada’nın kucağında öldüğünü söyledi.