Koç Grubu’na ait Yapı Kredi Plaza’da konsolosluğu bulunan Siyonist İsrail’in ‘Koç aşkı’ deşifre oldu. Beşiktaş’ta kale gibi korunan Koç’un bünyesindeki Yapı Kredi Plaza’da konsolosluğu bulunan İsrail’in şimdi de Koç Grubu tarafından Çankaya’da hayata geçirilen Koç Kuleleri’nde ofis açtığı ortaya çıktı. 32 katlı kulenin içerisinde yer alan özel ofis ile ilgili çarpıcı bilgiler öğrenildi. AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni rahatlıkla gördüğü Koç Kuleleri’ndeki stratejik ofisten Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinin çıplak gözle dahi izlenilmesi zihinlerde derin şüpheler doğurdu.

MOSSAD’IN METODLARINA ELVERİŞLİ NOKTA

Türkiye’yi kaosa sürüklemek için başlatılan Gezi Parkı olaylarının sponsoru olduğu ifade edilen, 17-25 Aralık ihaneti sonrası “Bizim cemaatle bir problemimiz” yok diyen Koç Grubu’nun İsrail ile olan bağlantısına ilişkin şok bilgi daha gün yüzüne çıktı.

Beşiktaş’ta kale gibi korunan Koç Grubu’na ait Yapı Kredi Plaza’da konsolosluğu bulunan Siyonist İsrail ile ilgili gazetemiz Akit, kamuoyundan sır gibi saklanan müthiş bir bilgiye daha ulaştı. Gazze'de yaşanan katliamdan dolayısı ülkesine gönderilen İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh’ın Koç Grubu tarafından Çankaya’da yaşama geçirilen Koç Kuleleri’nde ofis açtığı ortaya çıktı. İsrail’in saldırıları püskürtmeye hazır bir korugan gibi inşa ettirdiği büyükelçilik binasında ofisler ve toplantı odalarının yer almasına rağmen Koç’ların gözbebeği gibi baktığı kulede tutulan özel ofisin stratejik bir öneme sahip olduğu belirlendi. Koç Holding bünyesinde bulunan 32 katlı İkiz Kulenin AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne sadece 500-600 metre uzaklıkta olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çalışma ofisini rahatlıkla gören, çok yüksek güvenlikli özel ofisin teknik ve fiziki takibe müsait olması kafalarda soru işaretine neden oldu. İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın daha önceki suikast operasyonlarında uyguladığı metotlara elverişli ‘izleme’ ofisinde, kriptolu görüşmelerin da yapıldığı öne sürüldü.

GÜVENLİK ÇOK YÜKSEK

AK Parti ve Erdoğan’ın rahatlıkla izlendiği 32 katlı tek blok halinde yükselen kuledeki yüksek güvenlik dikkat çekti. Akit’in edindiği bilgilere göre; İsrail Büyükelçisinin 20. katta ofis açtığı Koç Kulelerine sıradan bir vatandaşın girmesi engelleniyor. Geniş güvenlikli ofisin bulunduğu kuledeki ana girişte bulunan kart okuyucu sistemi ile kimliğini doğrulayan kişinin sadece yetkisi olan katlara gitmesi sağlanıyor. Asansör içine de kart okuyucu tanımlama sistemlerinden birini koyarak asansöre binen kişiye ikinci bir kimlik doğrulaması daha yapılıyor. Güvenliğin çok daha üst düzeyde uygulanması talep edildiğinde ise yetkisi olmayan katlarda kabinden inen kişiler için sistem alarm verirken, kat kapılarının da otomatik olarak kilitlenebileceği vurgulanıyor.



MUHAMMED UZUN / İSTANBUL

