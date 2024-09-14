İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi toprağa veriliyor

Azerbaycan üzerinden getirilen cenaze, Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda törenle karşılandı. Eygi'nin cenazesi öğlen saatlerinde de İzmir Havalimanı'na ulaştırıldı. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi için her iki havalimanında tören düzenlendi ve dua okundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenaze, Aydın'ın Didim ilçesine götürüldü.

Eygi'nin Didim Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.Bu sırada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve akrabalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti.Burada dua edilmesinin ardından cenaze, Didim Merkez Camisine götürüldü.

Helallik alınması sonrası evin önünde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, öğle vakti Didim Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılıyor.

Öte yandan helallik alınması öncesi baba Eygi'yi ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da başsağlığı dileklerini iletti.

Numan Kurtulmuş, Didim'deki cenaze töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hem büyük hüzün içindeyiz hem de öfke içindeyiz. Türkiye’nin tamamının aklının ve kalbinin burada olduğunu biliyoruz. Ayşenur bütün milletimizin evladıdır. Türkiye’nin bütün siyasi partilerinin temsilcilerinin burada olduğunu biliyoruz. Milli şehit olarak, Filistin davasının önemli bir sembolü olarak Ayşenur evladımıza sahip çıkıyoruz."

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren Türkiye'nin sürece müdahale ettiğini söyleyen Kurtulmuş, burada da otopsi raporlarının çıkarıldığını belirtti ve "Kanı yerde kalmayacak. Bütün uluslararası mahkemelerde hesap soracağız" diye ekledi.

Meclis başkanı ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirerek, Eygi'nin, Biden'ın söylediği gibi yerden seken bir kurşunla değil doğrudan kulağının arkasından vurulduğunu ifade etti.