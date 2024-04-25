İsrail’in kalemi Ege Cansen’i ifşa etti! Bu cümleyi Siyonistler bile kuramaz

Sözcü’nün Siyonistsever kalemi Ege Cansen’e tepki gösteren Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, akit’e yaptığı açıklamada Cansen’in İsrail ağzıyla konuşmasının perde arkasını ifşa etti. İsrail’e teslim bir Almanya var ve Almanya istihbaratına göbekten bağlı Türkiye’de sözde bir aydın kesim olduğunu belirten Nacar, tam da Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ziyareti sırasında yaşananlara yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Ege Cansen sıradan bir gazeteci değil. Ben onu çok iyi bilirim. Alman İstihbaratı onu çok sever. Bu arada açıklamanın zamanlaması manidar. Ne zaman söylüyor? Alman Cumhurbaşkanının burada olduğu gün de söylüyor. Maalesef artık Siyonist ve emperyalist güçler resmen açıktan meydan okuyorlar. Alman istihbaratı ve lobisinin çok sevdiği bir adam olan Ege Cansen de bu süreçte terör örgütü PKK ile Hamas'ı özdeşleştiriyor. Yani dünyada şu anda böyle bir pervasızlık böyle bir utanmazlık daha önce görülmüş değil. Düşünün Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier burada. Sözcü yazarları şimdiye kadar durdu durdu, bugün tutup o yazıyı yazıyor. ‘İsrail'i hiçbir güç buradan atamaz’ diyor. Siyonistler bile, İsrail Devleti adına resmen çalışanlar bile şu anda Gazze’deki vahşet sürerken, İsrail lobisi konusunda böyle bir cümleyi kolay kolay kullanamaz ama maalesef Sözcü gazetesinde Ege Cansen bunu söylüyor.

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