  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Marketlerde satılan o sütlerde kuş gribi virüsüne rastlandı! Herkes tedirgin, 'Bu nasıl olur?' diye birbirine soruyor

TBMM'nin gündemi emekliler! Maaş zammına ek sosyal refah desteğinin detayları belli oldu! Ne kadar zam gelecek?

Aynı yalanda buluştular! Ha Emperyalist Biden ha Komünist Erkan Baş

Çorlu tren kazası davasında karar açıklandı

Şoke eden ifadeler! Dündar’ın, Orancı hamileyken verdiği röportaj ortaya çıktı

ABD’li alçak yediği haltları itiraf etti! Turist değil bebek katili

Böyle kandırmaya çalışmışlar! İşte işgalcilerin Osmanlı askerlerine attıkları broşürler

İYİ Parti'den bir istifa haberi daha!

Hamas silah bırakma şartını açıkladı! Bu olursa Kassam Tugayları lağvedilir

Cem Küçük, İngiltere'de ucuz Türkiye'de pahalı gıda ürünlerini sıraladı! Listeyi gören çileden çıktı
Gündem İsrail’in kalemi Ege Cansen’i ifşa etti! Bu cümleyi Siyonistler bile kuramaz
Gündem

İsrail’in kalemi Ege Cansen’i ifşa etti! Bu cümleyi Siyonistler bile kuramaz

Yeniakit Publisher
2024-04-25 15:01:00 -
İsrail’in kalemi Ege Cansen’i ifşa etti! Bu cümleyi Siyonistler bile kuramaz

Sözcü’nün Siyonistsever kalemi Ege Cansen’e tepki gösteren Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, akit’e yaptığı açıklamada Cansen’in İsrail ağzıyla konuşmasının perde arkasını araladı.

Sözcü’nün Siyonistsever kalemi Ege Cansen’e tepki gösteren Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, akit’e yaptığı açıklamada Cansen’in İsrail ağzıyla konuşmasının perde arkasını ifşa etti. İsrail’e teslim bir Almanya var ve Almanya istihbaratına göbekten bağlı Türkiye’de sözde bir aydın kesim olduğunu belirten Nacar, tam da Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’in ziyareti sırasında yaşananlara yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Ege Cansen sıradan bir gazeteci değil. Ben onu çok iyi bilirim. Alman İstihbaratı onu çok sever. Bu arada açıklamanın zamanlaması manidar.  Ne zaman söylüyor? Alman Cumhurbaşkanının burada olduğu gün de söylüyor. Maalesef artık Siyonist ve emperyalist güçler resmen açıktan meydan okuyorlar.  Alman istihbaratı ve lobisinin çok sevdiği bir adam olan Ege Cansen de bu süreçte terör örgütü PKK ile Hamas'ı özdeşleştiriyor. Yani dünyada şu anda böyle bir pervasızlık böyle bir utanmazlık daha önce görülmüş değil. Düşünün Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier burada. Sözcü yazarları şimdiye kadar durdu durdu, bugün tutup o yazıyı yazıyor. ‘İsrail'i hiçbir güç buradan atamaz’ diyor. Siyonistler bile, İsrail Devleti adına resmen çalışanlar bile şu anda Gazze’deki vahşet sürerken, İsrail lobisi konusunda böyle bir cümleyi kolay kolay kullanamaz ama maalesef Sözcü gazetesinde Ege Cansen bunu söylüyor.

Hamas'tan açıklama: İsrail reddetti
Hamas'tan açıklama: İsrail reddetti

Dünya

Hamas'tan açıklama: İsrail reddetti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Lobisi nefes aldırmıyor: Google, İsrail'i protesto eden 20 çalışanı daha işten çıkardı
İsrail Lobisi nefes aldırmıyor: Google, İsrail'i protesto eden 20 çalışanı daha işten çıkardı

Dünya

İsrail Lobisi nefes aldırmıyor: Google, İsrail'i protesto eden 20 çalışanı daha işten çıkardı

İsrailli esirden Netanyahu'ya şok sözler:"Netanyahu ve Hükümeti kendinizden utanmalısınız"
İsrailli esirden Netanyahu'ya şok sözler:"Netanyahu ve Hükümeti kendinizden utanmalısınız"

Dünya

İsrailli esirden Netanyahu'ya şok sözler:"Netanyahu ve Hükümeti kendinizden utanmalısınız"

Sözcü’nün İsrail aşkı depreşti! Hamas’ı PKK ile bir tuttular
Sözcü’nün İsrail aşkı depreşti! Hamas’ı PKK ile bir tuttular

Medya

Sözcü’nün İsrail aşkı depreşti! Hamas’ı PKK ile bir tuttular

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23