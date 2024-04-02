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Dünya İsrail'in İranlılara saldırısında ölü sayısı arttı
Dünya

İsrail'in İranlılara saldırısında ölü sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2024-04-02 15:56:19 - 2024-04-02 15:56:19
İsrail'in İranlılara saldırısında ölü sayısı arttı

İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran'ın Şam’daki diplomatik misyonuna İsrail tarafından düzenlendiği söylenen saldırıda ikisi general rütbesinde 7 İranlı "askeri danışman" ve 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 13 olduğu belirtildi.

İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2’si general rütbesinde toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini duyururken İsrail sessiz kalmaya devam etmişti.

İran yönetimi misillemede bulunacağını açıklarken saldırıdan ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.
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