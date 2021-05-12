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Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas'ın attığı roketler nedeniyle 2 İsrailli daha öldü
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas'ın attığı roketler nedeniyle 2 İsrailli daha öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Filistin direniş örgütleri tarafından atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli daha hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 09:50:00 -
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas'ın attığı roketler nedeniyle 2 İsrailli daha öldü

İsrail Gazze’ye yeni saldırı düzenledi, Hamas Tel Aviv’e 130 roket attı

İsrail ordusunun Gazze'ye hava saldırısı düzenleyerek meskun alanda bir binayı vurmasının ardından Hamas Hareketi Tel Aviv'e 130 roket attığını duyurdu.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin Lid kentinde araca çarpması sonucu 2 İsrailli kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece

Gazze'den atılan roketler nedeniyle hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 5'e yükseldi, 45 İsrailli de yaralandı.

Yahudilerin ve Filistinli Müslümanların yaşadığı Lid kentinde hayatını kaybedenlerin kimliğiyle ilgili bir detay paylaşılmadı.

İsrail’in dünden bu yana Gazze’ye yönelik devam saldırılarında 10'u çocuk olmak üzere 32 Filistinli şehit olmuş, 220 kişi yaralanmıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün

yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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