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Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları ne zaman bitecek? O tarihi işaret ettiler
Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ne zaman bitecek? O tarihi işaret ettiler

Yeniakit Publisher
2023-12-07 01:36:00 -
İsrail'in Gazze'ye saldırıları ne zaman bitecek? O tarihi işaret ettiler

ABD yönetiminin Gazze'ye saldırıları konusunda İsrail'i "özel olarak" uyardığı açıklandı. Saldırıların biteceği tarihi de ilan ettiler.

ABD'li bazı üst düzey yetkililer, CNN'e yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, küresel kamuoyunun karşı çıkması sonucu İsrail yönetimine "Gazze'ye saldırıların mevcut haliyle sürdürülemeyeceği" düşüncesini ilettiği bilgisini verdi.

İsimlerini açıklamayan yetkililer, ABD'nin, uluslararası desteği sürdürmek için İsrail'in sahip olduğu sürenin "hızla azaldığı" inancına sahip olduğunu aktardı.

Ocak ayı işaret edildi

Yetkililer, bu yüzden İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yoğunlaştırdığı kara saldırılarının, "muhtemelen ocak ayında" Hamas üyeleri ve liderlerine yönelik "daha dar bir kapsamda ve daha düşük yoğunlukta" sürebileceğine işaret etti.

Üst düzey kaynaklar, Washington ile Tel Aviv yönetimi arasında yapılan "sert" görüşmelerde İsrail'in, "Gazze'de sivil kayıpları azaltması" gerektiği konusunda "kesin" bir şekilde uyarıldığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, hafta sonunda Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda yaptığı konuşmada, "İsrailli liderleri, kişisel olarak sivil kayıplardan ve sorumsuz söylemlerden kaçınmaya, Batı Şeria'daki yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti önlemeye ve insani yardıma erişimi önemli ölçüde genişletmeye çağırdığını" söylemişti.
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