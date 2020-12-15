  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail'in Gazze'de evlerine saldırı düzenlediği Filistinli aile ölümden döndü
Aktüel

İsrail'in Gazze'de evlerine saldırı düzenlediği Filistinli aile ölümden döndü

İsrail'den yapılan top atışları sonucu bir top mermisininin isabet ettiği evde yaşayan Muhammed en-Nesr ile teyzesinin düğün alışverişi için evden çıkması saldırıdan kurtulmalarını sağladı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:50:22 -
İsrail'in Gazze'de evlerine saldırı düzenlediği Filistinli aile ölümden döndü

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze'de sınıra yakın bölgede yaşayan Filistinli En-Nesr ailesi ölümden döndü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Hacer ed-Dik beldesinde yaşayan Muhammed en-Nesr (24) ve teyzesinin (70) hayatı yarın gerçekleşecek düğününün hazırlıkları için evden çıkmaları sayesinde kurtuldu.

Evden ayrılmalarından birkaç saat sonra İsrail'den yapılan top atışları sonucu bir top mermisi, ailenin evine isabet etti.

AA muhabirine konuşan Muhammed en-Nesr, kendisi ile teyzesinin mucize şekilde ölümden kurtulduğunu belirtti.

"Yarın yapılacak olan düğünümün hazırlıklarını tamamlamak için evinde kaldığım teyzem ile dışarı çıktık." diyen Nesr, birkaç saatle ölümden döndüklerini ifade etti.

İsrail'den atılan bir top mermisinin, evde büyük hasara yol açtığını, geriye kalanının çöktüğünü ve yaşanmaz hale geldiğini aktaran Nesr, "Evlenince eşiyle birlikte, teyzesinin evinde kalmayı planladığını ancak bu durumda bir ev kiralamak zorunda kalabileceğini" kaydetti.

İsrail'in "top mermisinin kazara evin üzerine düştüğü" iddiasını eleştiren Nesr, "İsrail, bu sınır bölgesini devamlı olarak denetliyor ve dolayısıyla bu noktada bir evin varlığından haberdardı." dedi.

Nesr, "Bölge sakinleri emniyetlerinden endişe ediyor çünkü bu olay tekrarlanabilir ve başka bir top mermisi başka bir eve düşebilir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, operasyon faaliyet kapasitesini yükseltmek için eğitim amaçlı top atışı gerçekleştirildiği ve Gazze Şeridi yönünde maksatsız bir atış yapıldığı kaydedilmişti. Açıklamada, olayın incelendiği belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Dönüş resmen başladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dönüş resmen başladı

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara devam ederken uzman isimlerden son fiyatlara ilişkin uyarılar geliyor.
Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu
Korona Virüs

Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu

Kapitalist düzenin acımasızlığı kendisini koronavirüs salgınında da gösterdi. Emperyalist zengin ülkeler bu durumda bile aç gözlü davranmayı..
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak
Siyaset

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay