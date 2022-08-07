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Gündem İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıya tepki
Gündem

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıya tepki

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen dernek üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak slogan attı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 01:43:00 -

AGD İstanbul Şube Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada yaptığı açıklamada, Filistin'in sadece ülkede yaşayan Müslümanların değil dünyadaki tüm ümmet için küresel bir izzet meselesi olduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa'nın onurları olduğunu dile getiren Yaroğlu, Filistin davasının İslam ve Müslümanların izzetini, özgürlüğünü, şerefini savunan bütün müminlerin davası olduğunu kaydetti.

İsrail'in bölgedeki işgal çemberini genişletmek için etrafını kan gölüne çevirmekten geri durmadığını dile getiren Yaroğlu, şöyle konuştu:
"Bugün İslam coğrafyasındaki Müslüman ülkelerin ve halklarının başlarına gelenlerin İsrail'in güvenliğinin sağlanması ile hiçbir alakası olmadığını kim iddia edebilir? Terörist İsrail bir taraftan başta işgal altında tuttuğu Filistin toprakları olmak üzere etrafına ateş saçmaktan vazgeçmezken diğer taraftan bölge ülkeleriyle normalleşme süreçlerine girerek işgal şiddetine karşı bölge Müslümanlarının seslerini kesme çabasındadır."

Dernek üyeleri, açıklamanın ardından dağıldı.

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