İsrail'in Filistinlilere şiddeti boş kovanlarla gözler önüne serildi
Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsrail'in 'silahsız' Filistinlilere yönelik şiddeti, biriken çok sayıdaki boş kovanla yeniden gözler önüne serildi.
Filistinliler, İsrail güçlerinin attığı mermilerin boş kovanlarından Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu.
İsrail polisi Filistinlilere şiddetini sürdürüyor
İsrail güçlerinin Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti günlerdir devam ediyor. İsrail güçleri, hem Mescd-i Aksa’da ibadet edenlere hem de Şam Kapısı yakınlarında toplanan Filistinlilere ses bombaları, plastik ve gerçek mermiler ile müdahale ediyor.
Boş kovanlarla 'Mescid-i Aksa' yaptılar
İsrail güçlerinin attığı ses bombaları, plastik ve gerçek mermilerin boş kovanları Mescid-i Aksa’nın avlusunda ve çevresinde birikti. Bir grup Filistinli ise biriken boş kovanlarla Mescid-i Aksa’nın şeklini oluşturdu. Filistinliler, oluşturdukları şekillerle, İsrail saldırılarına rağmen ayakta duracakları ve Kudüs’ü savundukları mesajını verdi.