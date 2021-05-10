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İsrail'in Filistinlilere şiddeti boş kovanlarla gözler önüne serildi
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Dünya İsrail'in Filistinlilere şiddeti boş kovanlarla gözler önüne serildi
Dünya

İsrail'in Filistinlilere şiddeti boş kovanlarla gözler önüne serildi

Mescid-i Aksa'ya baskın yapan İsrail'in 'silahsız' Filistinlilere yönelik şiddeti, biriken çok sayıdaki boş kovanla yeniden gözler önüne serildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 18:10:00 - 2021-05-10 18:15:59

Filistinliler, İsrail güçlerinin attığı mermilerin boş kovanlarından Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu.

İsrail polisi Filistinlilere şiddetini sürdürüyor

İsrail güçlerinin Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti günlerdir devam ediyor. İsrail güçleri, hem Mescd-i Aksa’da ibadet edenlere hem de Şam Kapısı yakınlarında toplanan Filistinlilere ses bombaları, plastik ve gerçek mermiler ile müdahale ediyor.

Boş kovanlarla 'Mescid-i Aksa' yaptılar

İsrail güçlerinin attığı ses bombaları, plastik ve gerçek mermilerin boş kovanları Mescid-i Aksa’nın avlusunda ve çevresinde birikti. Bir grup Filistinli ise biriken boş kovanlarla Mescid-i Aksa’nın şeklini oluşturdu. Filistinliler, oluşturdukları şekillerle, İsrail saldırılarına rağmen ayakta duracakları ve Kudüs’ü savundukları mesajını verdi.

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