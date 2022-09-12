İsrail'in evlerini yıktığı Filistinli aileler mağaralarda yaşıyor

İsrail'in 'izinsiz inşa edildiği' gerekçesiyle Filistin'de gerçekleştirdiği yerleşim yeri yıkımları, Filistinlileri oldukça zor durumlarda hayat mücadelesi vermeye itiyor.

Evleri yıkılan bazı Filistinlilerin mağaralarda yaşamak durumunda bırakıldığı ifade ediliyor.

Al Monitor'un haberine göre İsrail, 2007 ve 2008 yıllarında iki defa işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli bir ailenin evini yıktı.

43 yaşındaki Muhsin Arif ve ailesi, evlerinin tekrardan yıkılma ihtimali bulunması dolayısıyla yeni bir ev inşa etmekten vazgeçerek Nablus kentinin yakınlarındaki Hirbet Tana köyünde yer alan bir mağarada yaşamaya başladı.

Filistinli ailenin günlük yaşamı

Mağarada günlük yaşantısını sürdüren Filistinli aile, yemek pişirme ve ısınma ihtiyaçlarını ağaç yapraklarından karşılıyor. Aile, geceleri aydınlatma olarak gaz lambaları kullanıyor.

Günlük işleri eşiyle kendi aralarında paylaştıklarını söyleyen baba Arif, kendisinin köy yakınında koyunları otlattığını eşinin ise koyunları sağdığını söylüyor.

İsrailli yetkililerinin Filistinli ailenin yaşadığı köydeki okulu yıkmaları sebebiyle çocuklar, köy camisinde eğitimlerine devam ediyor.

Muhsin Arif, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin köy sakinlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, köyde bir yerleşim birimi inşa etme girişimlerinde bulunulduğu takdirde anında müdahale edildiğini belirtiyor.

Filistinlilerin geçinmesine de izin yok

Yahudi yerleşimcilerin Filistinli köylülere taş atarak rahatsız etmeye çalıştığını ifade eden Arif, yerleşimcilerin tarım arazilerine çöp ve diğer atıklarını bıraktığından yakınıyor.

İsrail, yalnızca evleri yıkmakla kalmıyor ayrıca Filistinlilerin geçim kaynaklarını da yok ediyor.

Muhsin Arif, İsrail güçlerine ait buldozerlerin daha önceden uyarıda veya bildiride bulunmaksızın koyun ağılını yok ettiğini söylüyor.

İsrail'in yıkımları sonucunda Arif'in sahip olduğu 230 koyundan 80'inin öldüğü biliniyor.

Hirbet Tana'da mağaralarda yaşayan birden fazla Filistinli aile var

63 yaşındaki Hairy Ebu es Saud, Arif'in ailesiyle aynı kaderi paylaşıyor.

Es Saud ailesi de 2007'de İsrail'in evlerini yıkmasından sonra mağaralarda yaşamaya başladı.

O tarihten bu yana mağarada yaşayan aile, uluslararası bir kuruluşun kendilerine sağladığı güneş paneli ile elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Baba Es Saud'un çocukları da aynı köyün camisinde okuyor.

Ancak bu cami yalnızca dördüncü sınıfa kadar eğitim veriyor.

Hirbet Tana'da İsrail'in okulu yıkması sebebiyle dördüncü sınıftan sonraki eğitimlerini başka bir kasabada almak zorunda kalacaklar.

Hirbet Tana'dan en yakın kasabaya 10 kilometre yürüyerek ulaşmak ancak mümkün oluyor.

Daha ileri bir eğitim görmek isteyen Filistinli çocukları, ulaşım sıkıntıları bekliyor.

Hirbet Tana'daki Filistinliler, uluslararası toplumun seslerini duymasını istiyor.

Kaynak: Mepa News