İsrail'in düzenlediği füze saldırısı son dakika geçti: Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusunu hedef aldı: 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında bulunan bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu İran Devrim Muhafızları Ordusundan 4 ismin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'ın El Mazze mahallesindeki bir binayı hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusundan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bir kez daha siyonist İsrail rejimi, Suriye'nin başkenti Şam'a saldırmış ve saldırı sonucu İranlı 4 askeri danışman hayatı kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

Suriye resmi devlet haber ajansı SANA da saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaşarak en az 4 kişinin öldüğünü belirtti. Lübnan merkezli el-Meyadin kanalı ise hedef alınan binanın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu aktardı.Mazzeh'te askeri havaalanının yanı sıra Birleşmiş Milletler Ofisi, büyükelçilikler ve restoranlar bulunuyor.

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