İsrail’in Dahlan merakı! Filistin lideri olmasını istiyorlar

Mehmet Aydın

Filistin’de 31 Temmuz’da gerçekleştirileceği açıklanan devlet başkanlığı seçimi İsrail’de yankı buldu... Filistin’de 14 yıl sonra gerçekleştirileceği açıklanan seçim için siyonistler son yıllarda ismi sıklıkla duyulan Muhammed Dahlan’ın aday olup olmayacağını merak ediyor. İsmi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ve Ortadoğu’daki birçok krizle yakından anılan Filistinli firari Dahlan’ın, aynı zamanda mevcut Başkan Mahmud Abbas’ın yerine geçebileceğine dair iddialar da sıklıkla ortaya atılıyordu.

İsrail basını seçim kararı sonrası Dahlan’ın aday olup olmayacağını tartışırken Filistinli üst düzey yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Dahlan’ın seçimlerde aday olmasına izin verilmeyecek.

Seçime katılamayacak

The Jerusalem Post’ta yer alan habere göre Filistinli yetkililer Dahlan’ın hüküm giymiş bir suçlu olduğunu, seçimlere katılamayacağını ve bir BAE ajanı olduğunu söyledi.

Gazze doğumlu olan ve bölgede El Fetih yönetiminin güvenlik komutanı görevinde bulunan Dahlan, 2004 yılının Kasım ayında ölen El Fetih lideri Yaser Arafat’a “suikast düzenlenmesinde” rol oynamak ve zimmetine 16 milyon dolar geçirmekle suçlanmıştı.

2011 yılında Abbas’la yaşadığı ayrılığın ardından bölgeyi terk eden Dahlan bu tarihten beri BAE’de yaşıyordu.