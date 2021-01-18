  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail’in Dahlan merakı! Filistin lideri olmasını istiyorlar
Dünya

İsrail’in Dahlan merakı! Filistin lideri olmasını istiyorlar

Filistin’deki seçim kararı Siyonistin gündeminde. Tel Aviv basını, İsrail ve BAE ajanlığı yapan firari Dahlan’ın Filistin başkanlığına aday olup olmayacağını tartışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 11:11:00 -
İsrail’in Dahlan merakı! Filistin lideri olmasını istiyorlar

 Mehmet Aydın 

Filistin’de 31 Temmuz’da gerçekleştirileceği açıklanan devlet başkanlığı seçimi İsrail’de yankı buldu... Filistin’de 14 yıl sonra gerçekleştirileceği açıklanan seçim için siyonistler son yıllarda ismi sıklıkla duyulan Muhammed Dahlan’ın aday olup olmayacağını merak ediyor. İsmi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ve Ortadoğu’daki birçok krizle yakından anılan Filistinli firari Dahlan’ın, aynı zamanda mevcut Başkan Mahmud Abbas’ın yerine geçebileceğine dair iddialar da sıklıkla ortaya atılıyordu.

İsrail basını seçim kararı sonrası Dahlan’ın aday olup olmayacağını tartışırken Filistinli üst düzey yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Dahlan’ın seçimlerde aday olmasına izin verilmeyecek. 

Seçime katılamayacak

The Jerusalem Post’ta yer alan habere göre Filistinli yetkililer Dahlan’ın hüküm giymiş bir suçlu olduğunu, seçimlere katılamayacağını ve bir BAE ajanı olduğunu söyledi.

Gazze doğumlu olan ve bölgede El Fetih yönetiminin  güvenlik komutanı görevinde bulunan Dahlan, 2004 yılının Kasım ayında ölen El Fetih lideri Yaser Arafat’a “suikast düzenlenmesinde” rol oynamak ve zimmetine 16 milyon dolar geçirmekle suçlanmıştı.

2011 yılında Abbas’la yaşadığı ayrılığın ardından bölgeyi terk eden Dahlan bu tarihten beri BAE’de yaşıyordu.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya ayağa kalktı... Rusya resmen meydan okudu: Sakın karışmayın!
Dünya

Dünya ayağa kalktı... Rusya resmen meydan okudu: Sakın karışmayın!

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine dönerken kendisini Moskova’da havaalanında bekleye..
Eşini darp eden Gelecek Partisi İl Başkanı hakkında karar
Aktüel

Eşini darp eden Gelecek Partisi İl Başkanı hakkında karar

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı C.T, eşini darp ettiği gerekçesi ile tutuklandı.

Gündem

"Cevat Akşit Hoca vefat etti" haberlerine yalanlama!

GAYE Vakfı yetkilileri, "Cevat Akşit vefat etti" haberlerini yalandı. Vakıf, bu tür asılsız haberlere itibar etmeyin uyarısında bulundu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay