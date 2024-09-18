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Medya İsrail’in çağrı cihazlarının uzaktan patlatması sonrası gündem oldu! Kurtlar Vadisi yıllar önce aynı konuyu böyle işlemiş
Medya

İsrail’in çağrı cihazlarının uzaktan patlatması sonrası gündem oldu! Kurtlar Vadisi yıllar önce aynı konuyu böyle işlemiş

Yeniakit Publisher
2024-09-18 15:44:00 -

Israil’in, Hizbullah'a ait çağrı cihazlarını uzaktan patlatarak Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılar gündemdeki yerini korurken, ünlü dizi Kurtlar Vadisi'nin yıllar önce benzer bir senaryoyu işlediği ortaya çıktı. Dizinin 85. bölümünde, Samuel Vanunu karakterinin cep telefonu uzaktan patlatılıyor.

İsrail'in Hizbullah'a ait çağrı cihazlarını uzaktan patlatarak Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılar tartışılmaya devam ederken, Kurtlar Vadisi dizisinin yıllar önce benzer bir senaryoya yer verdiği dikkat çekti. Dizinin 85. bölümünde, Samuel Vanunu adlı karakterin cep telefonu uzaktan kontrol edilerek patlatılıyor.

Sahnede, Vanunu arabada seyir halindeyken telefonuna bir arama geliyor. "Bu kim ki?" diyerek telefonu açan Vanunu, telefondaki kişinin İbranice olarak "Kötüler aramızdan ayrılmalı" dediğini duyuyor. Telefonun ışığı kapanır kapanmaz patlama gerçekleşiyor ve Vanunu'nun aracı havaya uçuyor. İsrail’in son hamlesi, dizinin bu sahnesini yeniden gündeme getirdi.

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