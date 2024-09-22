İsrail’in çağrı cihazı saldırısının ardından Ahmet Hakan'dan kritik uyarı! "Korkarım" diyerek o ürkütücü ihtimali duyurdu

Ahmet Hakan, İsrail’in çağrı cihazı saldırısının sivilleri hedef alan bir terör eylemi olduğunu söyledi. İsrail’in ilke ve kural tanımaksızın insan haklarını ihlal ettiğini belirten Hakan, devlet terörizmi uygulayan İsrail’in artık bir örgütten farkının kalmadığını ifade etti. Bu durumun yeni terör eylemlerine zemin hazırlayabileceğini vurgulayan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İsrail’in çağrı cihazı saldırısı...

Sivilleri de hedef alan, çocukların da ölümüne yol açan, hedef gözetmeyen bir terör eylemi.

(...) İsrail, artık her şeyi yıkıp geçen bir canavara dönmüş durumda.

İlke bırakmadı, kural bırakmadı, hukuk bırakmadı.

Uluslararası kurumların tümünü yerle yeksan etti.

En sonunda terörizmi de sıradanlaştırdı.

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Örgütlerin yaptığı terörün aynısını yapan bir devlet İsrail.

Örgütten farkı kalmadı İsrail’in.

Korkarım buradan dünyayı kasıp kavuracak yeni terör eylemleri çıkacak."