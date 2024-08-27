İsrail'in ‘Büyük Plan’ı yavaş yavaş ortaya çıkıyor! O "Türkiye" detayı resmen kan dondurdu

Hakkı Öcal, İsrailli siyaset bilimci İlan Pappe'nin, İsrail'in kuruluş planının ırk ayrımcılığı ve soykırımı içerdiğini açıkladığını yazdı. Öcal, Pappe'nin İsrail'in Nil ve Fırat nehirleri arasında bir devlet kurma planına dikkat çektiğini belirtti. Milliyet gazetesi yazarı Öcal, Plan Dalet'in İsrail'in genişleme planlarının temelini oluşturduğunu vurguladı. Öcal, bu planın Büyük İsrail'in hayata geçirilmesi için bir yol haritası olduğunu ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) İsrailli Musevi siyaset bilimci, tarihçi ve yazar Profesör İlan Pappe, bir süre önce katıldığı bir televizyon programında, bugünkü ırk ayrımcı, soykırım suçlusu devletin aslında İsrail’in kuruluş planının bir parçası olduğunu söyledi. Filistinlilerin dramını, ülkesinin uluslararası suçlu sandalyesine oturtulmasının gelişimini anlattığı (ve hemen hepsi Türkçe’ye kazandırılmış olan) çok sayıda kitabın yazarı olan Pappe, bu programda, “Yahudilere ana vatan sağlanması” amacıyla 1915’te İngiltere’nin Osmanlı’yı yıkmayı ve Filistin’i Müslümanlarla Museviler arasında paylaştırmayı öngören bir proje yaptığını anlattı. Pappe, bu projeyi adeta bu ülkenin elinden çalan ve Musevileri temsil hakkını ele geçirenlerin, Theodor Herzl’in 1897 kurduğu Siyonist Hareket isimli derneği ile onun silahlı kanadı olan üç milis örgütü, Haganah, Irgun ve İsrail Özgürlük Savaşçıları (LEHİ) olduğunu söyledi.

Bu manevrayı organize eden yeraltı grubu, 1947’ye kadar sadece Filistinli Müslümanları değil, aynı zamanda -o sırada kurulmakta olan- Ürdün ve Lübnan’a vücut veren Arap aşiretlerine savaş açılmasını öngören bir plan yapıyor ve D Planı (Plan Dalet) adı verilen bu belge, bugüne kadar olan ve olabilecek hemen her siyasal gelişmeye karşı, İsrail’in ne yapacağını, bunun için nasıl hazırlıklar yapılması gerektiğini sayıp bir hükme bağlıyor.

Adı üstünde, bunun gizli bir plan olduğunu, onu tasarlayan ve uygulamaya koyan yeraltı gruplarının da ortada hiçbir yazılı kanıt bırakmadıklarını söyleyen Prof. Pappe, bu planın uygulamalarına bakarak Plan Dalet’in “Vaat Edilmiş Topraklar” (Arz-ı Mev‘ûd) tanımı içine alan “Eretz Israel” (İsrail Diyarı) için bir şablon, bir yol haritası olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Dini kitaplar ve inanışlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasak da bu planın, Nil ve Fırat nehirleri arasında bir oluşum öngördüğünü biliyoruz. Prof. Mete Gündoğan da “Oyun Teorisi” isimli kitabında Irak ve Suriye’den alınacak topraklar üzerinde Türkiye sınırları boyunca oluşturulmasına çalışılan sözde devletin, bu “Büyük İsrail” girişimi için bir hazırlık olduğu görüşünü etraflıca anlatıyor. (...)"

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