İsrail'in ateşkesi anca bu kadar olur!

İşgal güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 25 yaşındaki Filistinli bir doktoru öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Filistinlilerin arasına gizlenen ve "mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli işgal kuvvetleri, Cenin'in güneyindeki Kabatıye beldesinde bir evi kuşattı.

Duruma tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylar çıktı.

İşgal güçlerinin açtığı ateş sonucu 25 yaşındaki Filistinli doktor Şamih Kemal Ebu Rub hayatını kaybetti, Filistinli doktorun kardeşi ile bir kişi daha yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te 7 Ekim’den bu yana işgal güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 232'ye yükseldi.

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Söz konusu saldırılarda şu ana kadar yaklaşık 2 bin 900 Filistinli de yaralandı.