İsrail'in artan saldırıları, Lübnan'daki 5 tepedeki işgalini yeniden gündeme taşıdı

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkese rağmen Lübnan topraklarına yönelik saldırılarını son haftalarda yoğunlaştırdı.

Saldırılarda İnsansız Hava Araçları (İHA) ile araç ve motosikletler, savaş uçaklarıyla da yerleşim yerleri ve altyapılar hedef alınıyor.

İsrail, saldırılarını yoğunlukla Litani Nehri'nin güneyindeki beldelere kaydırırken, "Hizbullah'ı ve altyapısını" hedef aldığını iddia ediyor.

7 BİN 500 HAVADAN İHLAL

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), 20 Kasım'da yaptığı açıklamada, bir yıl önce varılan ateşkesin en az 7 bin 500 kez havadan ve 2 bin 500 kez de karadan ihlal edildiğini duyurdu.

Saldırıların artması, gözleri BM'nin 1701 sayılı kararıyla da belirlenen, İsrail'in devam eden işgaline çevirdi.

İSRAİL'İN 5 TEPEDE İŞGALİ SÜRÜYOR

Ateşkes anlaşması gereği 60 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği noktalardan çekilmesi gereken İsrail, Lübnan ordusunun kontrolü tam olarak sağlayamadığı gerekçesiyle süreyi uzattı.

Halihazırda İsrail ordusu; Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Lübnan yönetimi ise İsrail'in topraklarından tamamen çekilmesini talep ediyor. Öte yandan, İsrail'in "Mavi Hat" olarak bilinen sınırı geçerek Lübnan toprağına 2 beton duvar inşa ettiği de UNIFIL tarafından tespit edildi.

LÜBNAN ORDUSU VE GÖÇ ÇIKMAZI

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan'ın güneyindeki asker sayısını yıl sonuna kadar 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini ancak İsrail saldırılarının bu süreci engellediğini belirtti.

Ayrıca, sınır bölgesinde yaşayan binlerce Lübnanlı, saldırılar ve işgal nedeniyle yerlerinden edildi. İsrail tehditleri yüzünden çiftçiler tarım arazilerine ve zeytinliklerine erişimde dahi zorluk çekiyor.

UNIFIL ASKERLERİ BİLE HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, bölgedeki barışı koruma gücü olan UNIFIL askerlerini de hedef aldı. 16 Kasım'da bir Merkava tankının UNIFIL askerlerine ateş açtığı, daha önce de İHA'nın devriye aracına yaklaşarak bomba attığı olaylar yaşandı.

İsrail ordusu, bu olaylardan birinde UNIFIL askerlerine ateş açtığını itiraf etti.