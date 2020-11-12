İsrail'in Arafat'a Lübnan'da stadyumda suikast düzenlemeyi planladığı iddia edildi

KUDÜS (AA) - İsrail'in 1982'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki stadyumu patlatarak, eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'a suikast düzenlemeyi planladığı iddia edildi.



İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail, 1 Ocak 1982'de Arafat ve Ebu Cihad takma adıyla tanınan Halil el-Vezir ve Filistin Kurtuluş Örgütü liderlerini öldürmek için Beyrut'taki futbol stadyumunu havaya uçurmayı planladı.

Bu plan uygulansaydı Orta Doğu'nun tamamen farklı durumda olacağına işaret edilen haberde, İsrail'in "Beyrut'taki futbol stadyumunu tamamen havaya uçurmayı" amaçladığı bu operasyonu "Olympia" olarak adlandırdığı kaydedildi.

Planla, Arafat'ı, Vezir'i ve sahada bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü liderlerini ortadan kaldırmanın hedeflendiği aktarılan haberde, İsrail istihbarat ajanlarının "koltukların altına birkaç kilogram patlayıcı sakladığı ve iki ton patlayıcı taşıyan aracın merdivenlerin yanına park etmesinin" planlandığı ifade edildi.



İnsanların korkup kaçmasıyla beraber, araçtaki patlayıcıların infilak ettirilerek operasyonun kanlı bir şekilde sonlandırılmasının planlandığına işaret edilen haberde, bu operasyonun Lübnanlı Semir Kuntar'ın İsrailli Haran ailesini öldürmesine karşılık planlandığı aktarıldı.

Kuntar'ın, Nisan 1979'da Filistin Kurtuluş Cephesi'nin talimatıyla Nehariya kentinde bir İsrailliyi ve oğlunu öldürdüğü hatırlatılan haberde, Haran ailesinin cenazesinin ardından dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rafael Eitan'ın İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Yanush Ben-Gal'e tüm FKÖ liderlerini öldürme talimatı verdiği belirtildi.

Ben-Gal'in de İsrailli asker "Meir Dagan"dan yardım istediği bildirilen haberde, 2002 ile 2011 yılları arasında MOSSAD dış istihbarat teşkilatının başkanı olarak görev yapan Dagan'ın o dönemki görevine ilişkin bilgi verilmedi.

Operasyonun küçük bir grup tarafından tasarlandığı ancak tüm rütbelerden onay alamadığına işaret edilen haberde, Olympia operasyonunun son anda durdurulduğu, belirlenen saatten kısa bir süre önce dönemin başbakanı olan hasta yatağındaki Menahem Begin'in operasyonu iptal ettiği bilgisine yer verildi.

Operasyonun iptal edilmesinden 6 ay sonra 18 yıl sürecek ve ağır bedeller ödenmesine neden olacak Lübnan savaşının başladığına dikkat çekilen haberde, Dagan'ın vefatına kadar operasyonun iptal edilmesiyle önemli bir fırsat kaçırdığı fikrine sahip olduğu ve "Bu operasyon onaylansaydı, FKÖ liderliği oyun dışında kalırdı. Hepimiz de Lübnan savaşından kurtulurduk." dediği aktarıldı.



Haberde, Dagan liderliğindeki ve Genelkurmay Başkanının bilgisi dahilinde gizli bir birimin, Filistinlilere yönelik saldırılar, gerilla operasyonları ve suikastlar gerçekleştirdiği ve çoğunun dönemin başbakanı Begin'den gizlendiği bilgisine yer verildi.









