İsrail'in alıkoyduğu iki Suriyeli bir yıl sonra serbest bırakıldı

İsrail, yaklaşık bir yıl önce Suriye topraklarında gözaltına aldığı Hüsam es Safedi ile Mervan el Keryan'ı çarşamba günü serbest bıraktı.

Suriye yerel kaynaklarına göre, serbest bırakılan iki kişi Şam kırsalındaki Beyt Cin yerleşimi ile Kuneytra vilayetinden.

İsrail güçleri geçen hafta da Kuneytra ve Dera illerinden iki Suriyeliyi yaklaşık yedi ay süren gözaltının ardından serbest bırakmıştı. Böylece son günlerde serbest bırakılan Suriyelilerin sayısı dörde yükseldi.

Biri gözaltına alındığında 17 yaşındaydı

Hüsam es Safedi'nin, eski rejim ordusundan ayrılmış bir asker olduğu ve ticaretle uğraştığı belirtildi.

Safedi, 12 Haziran 2025'te İsrail güçlerinin Beyt Cin beldesine düzenlediği baskın sırasında gözaltına alınmıştı.

Mervan el Keryan ise 7 Temmuz 2025'te, İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalındaki Suveyse, Devvaye el Kebire ve Ayn ez Zeytun köylerine düzenlediği operasyon sırasında gözaltına alındı.

Gözaltına alındığında 17 yaşında olan Keryan'ın da aralarında bulunduğu operasyonda altı Suriyeli gözaltına alınmıştı. Keryan serbest bırakılırken, amcası ve iki kuzeni dahil diğer kişilerin halen İsrail'de tutulduğu belirtildi.

Kuneytra Enformasyon Müdürlüğü, iki kişinin serbest bırakılmasının ilgili resmi kurumların girişimleri sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

"Yargılanmadan tutuluyorlar"

İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerini izleyen "Sicil Merkezi" verilerine göre, İsrail güçleri 8 Aralık 2024 ile Haziran 2026 sonu arasında yaklaşık 47 Suriyeliyi gözaltına aldı.

Merkezin aktardığına göre serbest bırakılan kişilerden biri, İsrail'deki Sde Teiman Cezaevi'nde tutulduğunu ve burada başka Suriyeli tutukluların da bulunduğunu söyledi.

Aynı kaynak, Suriyelilerin "yasadışı savaşçı" statüsü altında herhangi bir yargılama yapılmaksızın tutulduğunu, cezaevindeki koşulların kötü olduğunu ve tutuklulara yetersiz gıda verildiğini iddia etti.

İsrail, Beşar Esed'in Aralık 2024'te devrilmesinin ardından 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın fiilen geçerliliğini yitirdiğini savunarak tampon bölgeyi işgal etmişti.

İsrail işgal güçleri söz konusu tarihten bu yana Suriye'nin güneyinde düzenli olarak kara baskınları ve gözaltılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Mepa News